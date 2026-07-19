Nehir kenarında duran çocuğa timsah saldırdı

·51·Dünya
Nehir kenarında duran çocuğa timsah saldırdı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen trajik bir olayda, bir timsah 12 yaşındaki çocuğa saldırarak onu nehre sürükledi. Bu konuda The Times of India gazetesi haber yayınladı.

Edinilen bilgilere göre facia, Bahraich bölgesindeki Ghaghara Nehri kıyısında yaşandı. 12 yaşındaki çocuk, amcasına pirinç tarlasında yardım ettikten sonra el ve ayaklarını yıkamak için nehir kenarına gitti. O sırada sudan çıkan timsah ona saldırarak nehrin içine çekti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerel saatle 18:00 civarında gerçekleşti. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan çiftçiler ve köylüler hemen olay yerine koştu. Yırtıcıyı çocuğu bırakmaya zorlamak için ona taş ve tuğla attılar.

Ancak timsah, çocuğu birkaç kez su yüzüne çıkardıktan sonra tekrar derinliklere çekti. Kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine onlarca yerel sakin, bambu direkler yardımıyla arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık beş saatlik aramanın ardından, saat 22:00 civarında çocuğun cansız bedeni nehirden çıkarıldı.

Orman dairesi yetkililerinin açıklamasına göre, timsah cesedin bir kısmına zarar verdi. Merhumun 6. sınıf öğrencisi olduğu ve birkaç yıl önce anne ve babasını kaybettiği belirtiliyor. Geriye bir erkek ve iki kız kardeşi kaldı.

Bölge yönetimi, hükümetin tazminat programı kapsamında merhumun ailesine 4 lakh rupi, yani 4.800 dolardan fazla mali yardım yapılacağını duyurdu.

HindistanUttar PradeshTimsah SaldırısıDünya HaberleriTrajedi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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