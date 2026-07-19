Declan Rice İngiltere tarihinde yeni bir rekor kırdı: Kane ve Beckham geride kaldı

İngiltere milli takımı ve Arsenal kulübünün orta saha oyuncusu Declan Rice, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında sadece galibiyete katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda ülke futbol tarihine de yeni bir sayfa ekledi. Fransa'ya karşı oynanan ve 6-4'lük gol şovuna sahne olan karşılaşmada kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkan Rice, Harry Kane ve David Beckham gibi efsanevi yıldızları geride bırakmayı başardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Miami'de oynanan bu maçta Declan Rice, oyunun henüz 2. dakikasında perdeyi açtı ve ardından Ezri Konsa'nın golünde asist yaptı. BBC'nin haberine göre Rice, Dünya Kupası'ndaki kaptanlık debutunda hem gol atan hem de asist yapan ilk İngiliz futbolcu oldu. Daha önce Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard ve Harry Kane gibi kaptanlar ilk maçlarında skor katkısı vermiş olsalar da, sadece Kane 2018'de Tunus'a karşı iki gol atarak Rice'ın performansına yaklaşabilmişti.

Tarihi sonuçlar ve zaferin tadı

Declan Rice için bu karşılaşma milli formayla çıktığı 80. maç oldu. 2. dakika 14. saniyede attığı gol, İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci golü olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki rekor, 1982'de yine Fransa kalesini 27. saniyede havalandıran Bryan Robson'a ait olmaya devam ediyor. Thomas Tuchel yönetimindeki takım, ilk yarıda rakip kaleye gönderdiği dört golle maçın kaderini erkenden tayin etti.

Ayrıca Rice, İngiltere milli takımını Dünya Kupası maçlarında kaptan olarak sahaya çıkaran 14. futbolcu oldu. Bu prestijli listede Bobby Moore ve Billy Wright gibi efsanelerin arasına adını yazdırdı. Teknik direktör Thomas Tuchel'in üçüncülük maçında ilk 11'de yedi değişiklik yapması nedeniyle, dinlendirilen Harry Kane'in yerine kaptanlık pazubandı Arsenal'in yıldızına emanet edildi.

Zaferin ardındaki acı gerçek

Bronz madalya kazanılmış olsa da, Declan Rice röportaj sırasında takımın genel sonucundan duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Rice'a göre İngiltere milli takımı artık çeyrek final veya yarı finaldeki "onurlu" katılımlardan yorulmuş durumda. Orta saha oyuncusu, "Yarı finale çıktığımız için gurur duymamız gerektiğini söylemekten yorulduk. Biz İngiltere ile artık kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Futbolcu, yarı finalde Arjantin'den alınan mağlubiyetin hala acı verici olduğunu itiraf etti. Ona göre takım büyük zaferlere çok yaklaşıyor ve sadece küçük detaylar şampiyonluğa engel oluyor. İngiltere milli takımı yardımcı antrenörü Anthony Barry de oyuncuların ruh haline değinerek, sahaya "yaralı bir kalp" ile çıktıklarını ancak buna rağmen irade gösterebildiklerini belirtti.

Bu galibiyet, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nı olumlu bir şekilde noktalamasını sağladı. Takımın genç ve deneyimli oyuncuları, özellikle Declan Rice gibi liderler, gelecekteki turnuvalarda şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını bir kez daha kanıtladılar.