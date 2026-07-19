Harry Kane röportaj verirken polis müdahale etmek zorunda kaldı

·30·Spor
Harry Kane röportaj verirken polis müdahale etmek zorunda kaldı

İngiltere milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının sonunda beklenmedik bir tatsızlık yaşandı. Sahadaki galibiyetin ardından takım kaptanı Harry Kane gazetecilere röportaj verdiği sırada "mix-zone" alanında kitlesel bir kargaşa çıktı ve durum polis ekiplerinin müdahale etmesini gerektirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan üçüncülük maçında İngiltere milli takımı, Fransa'yı 6:4 mağlup etti. Bu galibiyet, "Üç Aslan" için kendi toprakları dışında düzenlenen turnuvalardaki en iyi sonuç olarak tarihe geçti. Ancak maç sonrasındaki sevinç anları, basın alanındaki kavga nedeniyle biraz gölgelendi.

Goal.com'un haberine göre, Harry Kane gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada medya mensupları arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Bir grup İngiliz gazetecinin, yerel bir muhabirin çekim yapmasına engel olduğu ve onu fiziksel olarak ittiği iddia ediliyor. Durumun gerginleşip fiziksel bir çatışmaya dönüşmesi üzerine röportaj süreci kesintiye uğradı.

Polis müdahalesi ve düzenin sağlanması

Çatışmanın büyümesi üzerine yerel muhabir, FIFA yetkililerinden ve stadyumda görevli Miami polisinden yardım istemek zorunda kaldı. Sosyal medyada yayılan videolarda, bir polis memurunun kalabalığın arasına girerek düzeni bozan şahıslardan birini alandan uzaklaştırdığı görülüyor. Ancak kolluk kuvvetlerinin müdahalesinden sonra durum normale döndü.

Çevredeki gürültü ve kargaşaya rağmen Harry Kane röportajına devam etti ve takımının elde ettiği sonuçtan gurur duyduğunu vurguladı. Kaptana göre bu bronz madalya, son 60 yıldaki en yüksek başarı olup takımın emeklerinin karşılığıdır.

"Çok gururluyum. Bu, son 60 yıldaki en iyi sonucumuz ve yurt dışındaki en iyi performansımız. Turnuvayı madalya ile bitirmek, tüm emeklerimizin karşılığıdır," dedi Harry Kane.

Ayrıca forvet oyuncusu, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel hakkındaki soruları da yanıtladı. Alman teknik adam siyasetçiler ve kamuoyu tarafından eleştirilse de Kane onu savundu. Kaptana göre, bu turnuva teknik direktör için bir ilk olduğundan, elde edilen tecrübeyi gelecekte verimli bir şekilde kullanacaktır. İngiltere kaptanı, "Oyuncular açısından bakıldığında harika bir iş çıkardı. Bu onun ilk turnuvasıydı ve bundan çok şey öğrenecek," ifadelerini kullandı.

Harry KaneİngiltereFransaDünya KupasıThomas Tuchel
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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