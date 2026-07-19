Arsenal yakındı, ancak Rogers transferinde ani bir dönüş yaşandı...

Arsenal, Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak için Aston Villa ile görüşmeleri hızlandırmış ve İngiliz futbolcuyu yaz transfer dönemindeki ana hedefi haline getirmişti. Ancak Londra kulübü anlaşmayı tamamlayamadan durum tamamen değişti.

Son haberlere göre, başka bir İngiliz devi görüşmelere dahil oldu ve 23 yaşındaki futbolcu için rekor bir teklifi kabul ettirdi.

Arsenal, Rogers ile kişisel şartlarda anlaşmıştı

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin bildirdiğine göre, Arsenal ve Aston Villa temsilcileri transfer konusunda sürekli iletişim halindeydi. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşma bedelinin yaklaşık 100 milyon Euro'yu bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak, Rogers'ın da Arsenal'e gitme isteğini dile getirdiğini ve futbolcuyla 2031 yılına kadar sürecek kişisel şartlar üzerinde ön anlaşmaya varıldığını bildirmişti. Arsenal'in onu hücum hattını güçlendirmek için ana aday olarak belirlediği de diğer güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmıştı.

Aston Villa kolay kolay ikna olmadı

Birmingham kulübü, Rogers'ı satmayı planlamıyordu ve görüşmelerde güçlü bir pozisyona sahipti. Futbolcunun Aston Villa ile mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Bu nedenle çeşitli kaynaklarda bonservis bedeli 100 milyon Sterlin ile 130 milyon Sterlin arasında gösteriliyordu. Rogers'ın yaşı, çok yönlülüğü ve uzun vadeli sözleşmesi transfer değerinin keskin bir şekilde artmasına neden oldu.

Chelsea görüşmeleri son anda değiştirdi

Ancak 18 Temmuz'da yayılan yeni bilgiler Arsenal'in planlarına ciddi bir darbe vurdu. Sky Sports ve Reuters'ın haberlerine göre, Chelsea, Rogers için Aston Villa ile 117 milyon Sterlinlik bir anlaşmaya vardı.

Futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra altı yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu meblağ, Chelsea tarihindeki en büyük transferlerden biri olacak. Kulüpler henüz resmi bir tanıtım yapmamış olsa da, son haberler Rogers'ın adresinin Arsenal değil, Stamford Bridge olacağını gösteriyor.

Arsenal şimdi başka adaylara mı yönelecek?

Mikel Arteta'nın takımı, Rogers'ı hücumun birçok bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu olarak görüyordu. Ancak Chelsea'nin rekor teklifinden sonra Arsenal'in fiyatı daha da artırma ihtimali düştü.

Londra kulübü artık diğer hücum oyuncularına odaklanabilir. Reuters'a göre, Arsenal'in aday listesinde Julian Alvarez ve Bradley Barcola gibi isimler de yer alıyor.

Böylece Arsenal, Rogers transferine yaklaşmış ve hatta kişisel şartları görüşmüş olsa da, Chelsea'nin geç ama devasa teklifi tüm senaryoyu değiştirdi. Transfer piyasası bir kez daha kendi kuralını gösterdi: İmza atılana kadar "neredeyse bitti" denilen sözün ağırlığı pek de fazla değildir.