Netflix'in 300'den fazla projede yapay zekadan yararlandığı ortaya çıktı

Dünyanın en büyük yayın platformlarından biri olan Netflix, film endüstrisinde devrim niteliğinde değişiklikler yapmaya devam ediyor. Şirketin son raporuna göre, üretken yapay zeka teknolojileri bugüne kadar 300'den fazla film ve dizinin yapım sürecinde başarıyla kullanıldı. Bu durum sadece üretim maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda karmaşık görsel sahnelerin kısa sürede hazırlanmasına da olanak tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Netflix yönetimi, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yayınlanan raporda yapay zekanın yeteneklerine özel bir vurgu yaptı. Belirtilene göre bu teknoloji, içerik oluşturmanın neredeyse tüm aşamalarında; ilk konseptin geliştirilmesinden post-prodüksiyona ve nihai görselleştirmeye kadar süreçlerde aktif rol oynuyor. Bu da yaratıcı ekiplerin daha önce imkansız görünen fikirleri hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

Tasarruf ve yüksek kalite uyumu

ixbt.com verilerine göre yapay zeka, özellikle çok sayıda insanın yer aldığı kalabalık sahnelerin ve karmaşık aksiyon bölümlerinin oluşturulmasında işe yarıyor. Geleneksel yöntemlerle bu tür sahneleri çekmek yüzlerce dublör, figüran ve pahalı dekorlar gerektirirken, artık üretken teknolojiler bu süreci önemli ölçüde ucuzlatıyor.

Şirket, bu teknolojinin kullanıldığı somut örnekleri de paylaştı. Özellikle Hindistan'ın spor odaklı Glory dizisi, Brezilya'nın Brasil 70: A Saga do Tri mini dizisi ve ABD tarihini konu alan The American Experiment belgesel projesinde yapay zeka yardımıyla oluşturulan geniş ölçekli sahneler görülebiliyor. Bu projelerde tarihi atmosferin yeniden canlandırılmasında ve toplu etkinliklerin tasvir edilmesinde teknolojinin rolü yadsınamaz.

Netflix uzmanları, yapay zeka desteği olmasaydı bu projelerdeki bazı karmaşık ve pahalı sahnelerin tamamen çıkarılmak zorunda kalacağını belirtiyor. Teknoloji sadece bütçeden tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü kalitesini artırıyor ve içeriğin izleyicilere daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Bu durum, rekabetin yoğun olduğu yayıncılık pazarında büyük bir avantaj teşkil ediyor.

Özbekistanlı izleyiciler için de bu haber oldukça önemli; çünkü Netflix platformundaki kaliteli içeriklerin artması ve daha hızlı yayınlanması doğrudan küresel teknolojik gelişmelere bağlı. Gelecekte yapay zeka yardımıyla oluşturulan film sayısının daha da artması bekleniyor, bu da film endüstrisinde yeni standartları belirleyecek.