TSMC rekor gelirine rağmen hisse senedi düşüşüyle karşılaştı

·33·Teknoloji
TSMC rekor gelirine rağmen hisse senedi düşüşüyle karşılaştı

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına göre rekor düzeyde finansal veriler açıkladı. Ancak, şirketin hisse senedi değeri beklenmedik bir şekilde düşüşe geçti. Bu durum, yatırımcıların yapay zeka (AI) alanındaki devasa yatırımların karşılığını alıp alamayacaklarına dair duydukları şüphelerle ilişkilendiriliyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Rapor döneminde TSMC'nin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 40 milyar doları aştı. Net kâr ise daha da şaşırtıcı bir sonuçla yüzde 77'lik bir büyüme kaydetti. Buna rağmen, şirketin hisseleri borsada yüzde 4 değer kaybetti. Bunun temel nedeni olarak, üretimi genişletmek için harcanacak maliyetlerin keskin bir şekilde artması gösteriliyor.

Yapay zeka patlamasının maliyeti

ixbt.com verilerine göre TSMC, 2026 yılı için öngörülen sermaye harcaması tahminini önceki 52–56 milyar dolardan 60–64 milyar dolara yükseltti. Bu fonlar ağırlıklı olarak yeni ekipman alımı ve altyapı geliştirmeye yönlendirilecek. Piyasa katılımcıları, bu kadar büyük harcamalar karşısında yapay zeka teknolojilerinden elde edilecek gerçek kârın henüz net olmamasından endişe duyuyor.

Bu eğilim sadece Tayvanlı devi değil, tüm teknoloji sektörünü etkiledi. Nasdaq 100 endeksi yüzde 1,4 düşerken, yarı iletken sektörü endeksi zirvesinden neredeyse yüzde 19 aşağı indi. Yatırımcılar artık sadece gelir artışı değil, AI altyapısına yatırılan trilyonlarca doların ne zaman ve nasıl geri döneceğine dair somut kanıtlar talep ediyor.

Piyasanın temel göstergesi

TSMC, NVIDIA, Apple ve diğer teknoloji liderleri için çip tedarik eden ana ortak olduğundan, durumu tüm endüstrinin "sağlığını" gösteren bir barometre olarak kabul ediliyor. Şirket, AI çiplerine olan talepten büyük kâr elde etmesine rağmen, temel soru cevapsız kalıyor: Müşteriler bu pahalı çiplerle yeni gelir kaynakları yaratabilecek mi?

Bu haber, kullandığımız iPhone akıllı telefonlarından bulut teknolojilerine kadar her şeyin TSMC fabrikalarında üretilen işlemcilere dayandığı göz önüne alındığında, küresel teknoloji ekosistemi için büyük önem taşıyor. Küresel mikroçip pazarındaki herhangi bir dalgalanmanın, gelecekte cihaz fiyatlarını ve teknolojik hizmetlerin kalitesini etkilemesi kaçınılmazdır.

Özetle, günümüzde piyasa için sadece finansal başarı yeterli değil. Yatırımcılar, yapay zeka etrafındaki heyecanın arkasında gerçek bir ekonomik verimlilik olduğundan emin olmak istiyor. TSMC gibi devlerin atacağı adımlar, bu "AI balonunun" kaderini belirleyebilir.

TSMCYapay ZekaNVIDIATeknolojiEkonomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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