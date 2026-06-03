Bitcoin fiyatı ABD-İran gerilimi nedeniyle 66.000 doların altına düştü

·46·Ekonomi
Bitcoin fiyatı ABD-İran gerilimi nedeniyle 66.000 doların altına düştü

Bitcoin fiyatı bir günde %7 değer kaybederek son dokuz haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, ABD ile İran arasındaki yeni askeri saldırılar ve ateşkes müzakerelerinin durması nedeniyle gerçekleşti. TradingView verilerine göre, Çarşamba günkü işlemlerde Bitcoin (BTC) fiyatı Coinbase borsasında 65.385 dolara kadar düştü. Cointelegraph.com haber verdi.

CoinGlass analizleri, son 24 saatte yaklaşık 277.000 yatırımcının pozisyonunun likide edildiğini ve toplam zararın 1,83 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Bu likidasyonların %90'ından fazlası Bitcoin ve Ethereum (ETH) üzerindeki "long" (yükseliş yönlü) pozisyonlardan kaynaklandı. Bu, Şubat ayından bu yana görülen en büyük günlük düşüştür.

Bitrue Araştırma Enstitüsü Araştırma Başkanı Andri Fauzan Adziima, Bitcoin'deki mevcut düşüşü sadece İran ile ilgili haberlere değil, aynı zamanda kaldıraçlı likidasyonlara, ETF'lerden büyük fon çıkışlarına ve teknik bozulmalara bağladı. Ona göre, piyasanın 64.000–65.000 dolar civarında bir destek seviyesi var ve herhangi bir gerilimin azalması fiyatların keskin bir şekilde toparlanmasına neden olabilir.

Kripto para piyasasından 150 milyar dolarlık fon çıkışı, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'ın saldırgan eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla aynı zamana denk geldi. ABD ordusu, İran tarafından fırlatılan balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını başarıyla önlediğini ve Keşm Adası'ndaki hedefleri vurduğunu açıkladı.

Mevcut askeri çatışmalar, ABD ile İran arasındaki iki aylık ateşkes ve Hürmüz Boğazı ablukasını kaldırma konusundaki devam eden dolaylı müzakereler sırasında yaşanıyor. Ancak taraflar henüz somut bir anlaşmaya varamadı, bu da kripto varlık segmenti de dahil olmak üzere küresel finans piyasalarındaki endişeleri artırıyor.

BitcoinKripto ParaPiyasaYatırımEkonomi
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Laylo
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