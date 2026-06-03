Bitcoin fiyatı 67.000 doların altına düştü: Piyasada korku artıyor

Bitcoin (BTC) fiyatı düşmeye devam ederken, kripto para piyasasındaki duygu durumu son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Analistlere göre, yakın zamanda piyasada bir "rahatlama sıçraması" (relief bounce) görülmesi bekleniyor. X sosyal ağundaki Cryptic Trades analiz hesabı, Crypto Fear & Greed Endeksi'ndeki keskin düşüşe dikkat çekti. Cointelegraph.com bu konuda haber veriyor.

Crypto Fear & Greed Endeksi, kripto piyasa katılımcılarının duygularını çeşitli göstergelere dayanarak 1'den 100'e kadar bir ölçekte değerlendirir. Çarşamba günü bu endeks 11/100 seviyesine düşerek yatırımcılar arasında "aşırı korku"nun hakim olduğunu gösterdi. Bu, bu yılın 5 Nisan'ından bu yana kaydedilen en düşük sonuçtur.

Analistler, şu anda piyasa aktivitesinin düşük olduğunu, sosyal medya ilgisinin azaldığını ve genel duygu durumunun negatife döndüğünü belirtiyor. Ancak tarihsel deneyimler, tam da bu tür maksimum korku dönemlerinin genellikle fiyatların yeniden yükselmesi için zemin hazırladığını göstermektedir. Bu nedenle, bazı uzmanlar Bitcoin konusunda uzun vadeli iyimserliklerini korumaktadır.

İlginçtir ki, Bitcoin son haftalarda ABD borsa piyasasının gerisinde kaldı. S&P 500 endeksi Salı günkü işlemleri yeni bir rekor seviyede kapatmasına rağmen, kripto para piyasası baskı altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin fiyatının 67.000 dolar seviyesinin altına düşmesi, birçok yatırımcıyı tedbir almaya zorladı.