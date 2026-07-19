Michael Olise 10 gollü dramatik maçtan tarihi bir rekorla ayrıldı

·1·Spor
Michael Olise 10 gollü dramatik maçtan tarihi bir rekorla ayrıldı

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nı madalyasız tamamladı ancak Michael Olise, dünya kupaları tarihinde yeni bir sayfa açtı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere'ye karşı oynanan üçüncülük maçında yaptığı iki asistle Pele'nin yarım asrı aşkın süredir kırılamayan rekorunu tarihe gömdü.

Olise, bir Dünya Kupası'nda yedi asist kaydeden ilk futbolcu oldu. Böylece Fransız oyuncu, 1970 Dünya Kupası'nda altı asist yapan Brezilyalı efsaneyi geride bıraktı.

Mbappe'nin golleri Olise'yi tarihe taşıdı

Fransa, ilk yarıyı İngiltere karşısında 4-0 geride kapattı. İkinci yarıda Didier Deschamps'ın öğrencileri büyük bir direnç göstererek rakip kalede baskıyı artırdı.

Olise, 48. dakikada Kylian Mbappe'nin ilk golüne asist yaptı. 66. dakikada ise iş birliği tekrar sonuç verdi ve Fransa skoru 4-3'e getirdi. Bu, Olise'nin turnuvadaki yedinci asisti oldu.

Olise'nin 2026 Dünya Kupası karnesi:

  • 7 asist;

  • bir Dünya Kupası'nda yeni rekor;

  • Mbappe'ye yapılan 5 asist.

Opta verilerine göre, bir futbolcunun tek bir Dünya Kupası'nda belirli bir takım arkadaşına beş asist yapması, 1966'dan bu yana kaydedilen en yüksek istatistik.

Pele'nin 56 yıllık rekoru kırıldı

Dünya Kupası asist istatistikleri 1966'dan beri düzenli olarak tutuluyor. Bu tarihten bu yana Pele'nin 1970 Dünya Kupası'ndaki altı asisti mutlak rekor olarak kabul ediliyordu.

Meksika'da düzenlenen o turnuvada Pele, Brezilya'nın şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. Olise ise 56 yıl sonra yedi asistle çıtayı yeni bir seviyeye taşıdı.

İlginç olan şu ki, yarı finale kadar Olise'nin beş asisti vardı. Fransa'nın İspanya ile oynadığı maçta asist yapamayan yıldız oyuncu, üçüncülük maçında iki kez takım arkadaşını golle buluşturarak rekoru tek seferde kırdı.

Tarihi performans bronz madalya için yetmedi

Fransa ikinci yarıda büyük bir geri dönüşe imza atsa da maçı kurtaramadı. İngiltere sahadan 6-4 galip ayrılarak Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. Bu maç, Dünya Kupası tarihindeki en gollü üçüncülük mücadelesi olarak kayıtlara geçti.

Olise ise Fransa'nın mağlubiyetine rağmen turnuvanın en parlak isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Yedi asistlik başarısı, gelecek Dünya Kupaları için yeni bir hedef haline geldi.

Fransa madalyasız kaldı ancak 24 yaşındaki Olise, dünya futboluna sadece bir kanat oyuncusu değil, yeni neslin en iyi oyun kurucularından biri olduğunu kanıtladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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