İngiltere, Fransa'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ve İngiltere arasındaki karşılaşma gollü ve çekişmeli geçti. Mücadele 6-4 İngiltere'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa adına Kylian Mbappé 48 ve 66. dakikalarda duble yaptı. Bradley Barcola 54. dakikada, Ousmane Dembélé ise 90+6. dakikada gol attı.

İngiltere'nin gollerini 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Ezri Konsa, 37, 45+1 ve 87. dakikalarda Bukayo Saka kaydetti. Jude Bellingham 90+8. dakikada bir gol daha attı. Saka böylece maçta hat-trick yapmış oldu.

İstatistiklerde takımlar şut sayısında eşitlik sağladı, her iki taraf da 18'er şut çekti. İsabetli şutlarda İngiltere 10-9 üstünlük kurdu.

Topa sahip olma oranında İngilizler %55 ile öndeydi. Fransa'da bu oran %45 olarak gerçekleşti. İngiltere 475, Fransa ise 414 pas yaptı. Pas isabet oranı her iki takımda da %92 oldu.

Faul istatistiklerinde Fransa 13, İngiltere 7 kez kural ihlali yaptı. Maçta sarı veya kırmızı kart çıkmadı. Ofsayt sayısı her iki takımda da 3'er oldu. Köşe vuruşlarında İngiltere 4-3 üstünlük sağladı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. Fransa ise turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.