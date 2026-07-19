İngiltere, Fransa'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

·93·Spor
İngiltere, Fransa'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ve İngiltere arasındaki karşılaşma gollü ve çekişmeli geçti. Mücadele 6-4 İngiltere'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa adına Kylian Mbappé 48 ve 66. dakikalarda duble yaptı. Bradley Barcola 54. dakikada, Ousmane Dembélé ise 90+6. dakikada gol attı.

İngiltere'nin gollerini 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Ezri Konsa, 37, 45+1 ve 87. dakikalarda Bukayo Saka kaydetti. Jude Bellingham 90+8. dakikada bir gol daha attı. Saka böylece maçta hat-trick yapmış oldu.

İstatistiklerde takımlar şut sayısında eşitlik sağladı, her iki taraf da 18'er şut çekti. İsabetli şutlarda İngiltere 10-9 üstünlük kurdu.

Topa sahip olma oranında İngilizler %55 ile öndeydi. Fransa'da bu oran %45 olarak gerçekleşti. İngiltere 475, Fransa ise 414 pas yaptı. Pas isabet oranı her iki takımda da %92 oldu.

Faul istatistiklerinde Fransa 13, İngiltere 7 kez kural ihlali yaptı. Maçta sarı veya kırmızı kart çıkmadı. Ofsayt sayısı her iki takımda da 3'er oldu. Köşe vuruşlarında İngiltere 4-3 üstünlük sağladı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. Fransa ise turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

АнглияФранцияBukayo SakaКилиан МбаппеЖуд БеллингемFIFA 2026
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bukayo Saka 60 yıllık tarihi yeniledi: İngiltere bronz madalya ile döndüBukayo Saka 60 yıllık tarihi yeniledi: İngiltere bronz madalya ile döndüBugün, 06:04Michael Olise 10 gollü dramatik maçtan tarihi bir rekorla ayrıldıMichael Olise 10 gollü dramatik maçtan tarihi bir rekorla ayrıldıBugün, 05:51Mbappe, Messi'yi geride bıraktı: Yeni rekor ne kadar sürecek?Mbappe, Messi'yi geride bıraktı: Yeni rekor ne kadar sürecek?Bugün, 05:36Dünya Kupası: İngiltere ile Fransa arasındaki maçta 10 gol atıldıDünya Kupası: İngiltere ile Fransa arasındaki maçta 10 gol atıldıBugün, 04:362026 Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklıkları: Ronaldo, Neymar ve diğerleri2026 Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklıkları: Ronaldo, Neymar ve diğerleriBugün, 01:38Sobolev son dakikada kurtardı: Zenit, Rusya Süper Kupası'nın sahibi!Sobolev son dakikada kurtardı: Zenit, Rusya Süper Kupası'nın sahibi!Bugün, 01:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı