Mbappe, Messi'yi geride bıraktı: Yeni rekor ne kadar sürecek?

2026 Dünya Kupası bronz madalyası İngiltere'nin oldu, ancak 10 golün atıldığı bu inanılmaz maçın en büyük tarihi sonucu Kylian Mbappetarafından elde edildi. Fransa kaptanı iki kez fileleri havalandırarak Dünya Kupaları tarihinin yeni rekortmeni oldu.

Ancak bu rekorun kaderi henüz tam olarak belli değil. Çünkü Lionel Messi'nin İspanya'ya karşı oynanacak finalde bir şansı daha var.

İkinci yarıda başlayan tarihi geri dönüş

Fransa, ilk yarıyı İngiltere karşısında 0-4 geride kapatmıştı. Mbappe, 48. dakikada takımının ilk golünü attı, 66. dakikada ise sol ayağıyla yaptığı vuruşla İngiltere kalesini ikinci kez havalandırdı.

Bu iki gol Fransa'yı oyuna ortak etse de, Didier Deschamps'ın öğrencileri skoru eşitleyemedi. İngiltere 6-4 kazanarak 2026 Dünya Kupası bronz madalyasının sahibi oldu.

22 maçta 22 gol — Mbappe yeni zirvede

27 yaşındaki Mbappe'nin Dünya Kupalarındaki gol sayısı 22'ye ulaştı. Bu başarıya sadece 22 maçta ulaşarak dünya kupaları tarihinin en golcü ismi oldu.

Fransız forvet, Lionel Messi'nin 21 gollük rekorunu geride bıraktı. Arjantin kaptanı bu sayıya 33 maçta ulaşmıştı.

Mbappe'nin Dünya Kupası karnesi:

2018 Dünya Kupası — 4 gol;

2022 Dünya Kupası — 8 gol;

2026 Dünya Kupası — 10 gol.

Böylece üç Dünya Kupası boyunca maç başına ortalama bir gol atma gibi fantastik bir istatistiğe ulaştı.

Altın Ayakkabı için ana aday

Mbappe, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10'a çıkararak turnuvanın gol krallığı yarışında tek başına liderliğe yükseldi. Final öncesi 8 golü bulunan Messi'nin iki gol önünde yer alıyor.

Fransız yıldız rekordan duyduğu memnuniyeti gizlemedi ancak takım başarısının kendisi için daha önemli olduğunu vurguladı.

«Gol kralı olmaktansa yarınki finalde oynamayı tercih ederdim. Bu miras için güzel ama şu an aklımdaki ilk şey bu değil», dedi Mbappe.

Rekor finalde tekrar değişebilir

Mbappe şu an için Dünya Kupalarının mutlak rekortmeni. Ancak Messi, İspanyakarşısındaki finalde bir gol atarsa Fransız forveti yakalayacak, duble yaparsa rekoru tekrar kendi adına tescil ettirecek.

Bu nedenle dünya kupaları tarihinin gol krallığı yarışında son nokta henüz konulmadı. Mbappe görevini yaptı, şimdi sıra finalde sahne alacak Messi'de.

İngiltere bronz madalyayı, Mbappe ise tarihi kazandı

İngiltere adına Bukayo Saka hat-trick yaptı. Karşılaşma, Dünya Kupası tarihindeki en gollü üçüncülük maçı ve 1982'den bu yana en çok gol atılan Dünya Kupası maçı oldu.

Fransa madalyasız kaldı ancak Mbappe futbol tarihinin en prestijli bireysel rekorlarından birini ele geçirdi. Şimdi asıl merak konusu: Bu rekor bir günden fazla dayanabilecek mi?