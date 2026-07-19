Dünya Kupası: İngiltere ile Fransa arasındaki maçta 10 gol atıldı

·98·Spor
Dünya Kupası: İngiltere ile Fransa arasındaki maçta 10 gol atıldı

Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu karşılaşma, turnuva tarihindeki en gollü "küçük final" olarak kayıtlara geçti. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, yarı finaldeki mağlubiyetin ardından toparlandıklarını gösterdiler. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maç İngiltere için oldukça başarılı başladı. Declan Rice, karşılaşmanın ilk dakikalarında 23 metreden çektiği şutla Mike Maignan'ın kalesini havalandırdı. Bu gol, yarı finalde Arjantin karşısında eleştirilen takıma ekstra özgüven kazandırdı. 20. dakikada ise Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda Ezri Konsa kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının geri kalanı Bukayo Saka'nın şovuna sahne oldu. Arsenal'in yıldızı, önce kontra atakta kalecinin hatasını değerlendirerek golünü attı, ardından devre arasına girerken Eberechi Eze'nin pasında rakip savunmayı geride bırakarak dördüncü golü kaydetti. Böylece İngilizler devre arasına büyük bir avantajla girdi.

Kylian Mbappe ve tarihi rekor

İkinci yarıda Fransa, oyunun çehresini tamamen değiştirmeye çalıştı. Kylian Mbappe hızlı bir kontra atağın ardından farkı azalttı. Kısa süre sonra Bradley Barcola ikinci golü atarken, Michael Olise ise Mbappe'nin üçüncü golünün hazırlayıcısı oldu. Sonuç olarak skor 4-3'e geldi ve İngiltere zor anlar yaşadı.

Kylian Mbappe, bu maçta attığı ikinci golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Gol sayısını 22'ye çıkaran Mbappe, Lionel Messi'nin (21 gol) rekorunu kırdı. Ayrıca Mbappe, 10 golle bu turnuvanın "Altın Ayakkabı" yarışında liderliği eline aldı. Michael Olise ise tek bir turnuvada 6 asist yaparak efsanevi Pelé'nin rekorunu egale etti.

Ancak Fransa, durumu eşitlemek için yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Olise iki kez net pozisyondan yararlanamayınca, İngiltere iki gol daha bularak 6-4'lük nihai galibiyeti garantiledi. Goal.com'un haberine göre, bu maç taraftarlar için gerçek bir şölene dönüştü ve Thomas Tuchel'in İngiltere milli takımındaki ilk madalyasıyla sonuçlandı.

İngiltereFransaDünya KupasıKylian MbappeBukayo Saka
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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