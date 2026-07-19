Polonya'nın Płock şehrinde nesli tükenmekte olan tapir yavrusu ilk kez halka gösterildi

·2·Dünya
Polonya'nın Płock şehrinde nesli tükenmekte olan tapir yavrusu ilk kez halka gösterildi

Polonya'daki Płock Hayvanat Bahçesi'nde nadir görülen bir Malaya tapiri yavrusu dünyaya geldi. Bu durum, ülkedeki hayvanat bahçeleri için bir ilk olarak kaydediliyor.

Tapir yavrusu 17 Haziran'da dünyaya geldi. Ancak yönetim, personelin yavrunun ilk zorlu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmasını beklemesi nedeniyle haberi duyurmakta acele etmedi. Birkaç hafta sonra yavru, annesi Krissa ile birlikte açık alana çıkarıldı.

Malaya tapiri, doğada nesli tükenmekte olan hayvanlardan biridir. Güneydoğu Asya'da vahşi ortamda yaşayan yetişkin tapir sayısının 2.500'den az olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl dünya genelindeki hayvanat bahçelerinde sadece 7 tapir yavrusu doğdu. Bunlardan 3'ü Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde dünyaya geldi. Bu nedenle Płock'taki doğum, uluslararası üreme programı için önemli bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Yavrunun ebeveynleri, Hollanda'daki iki farklı hayvanat bahçesinden Płock'a getirildi. Anne 5, baba ise 3 yaşındadır. Gebelik süreci 13 ay 10 gün sürmüştür.

Yeni doğan tapir 10,5 kilogram ağırlığındaydı. Şu anda ağırlığı neredeyse 30 kilograma ulaştı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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