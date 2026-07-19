Lamine Yamal, İspanya şampiyon olursa bir ay boyunca sakalını kesmeyeceğine söz verdi

·3·Dünya
Lamine Yamal, İspanya şampiyon olursa bir ay boyunca sakalını kesmeyeceğine söz verdi

Lamine Yamal, İspanya milli takımı şampiyon olursa bir ay boyunca sakalını kesmeyeceğine söz verdi. Genç futbolcu, ayrıca taraftarları için özel bir hediye hazırlayacağını da belirtti.

Sözlerine göre, İspanya turnuvada şampiyonluğa ulaşırsa 100 taraftarına Beats kulaklık hediye edecek.

Bu vaat, final öncesinde İspanyol taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Yamal, 2026 Dünya Kupası boyunca İspanya kadrosunda dikkatleri üzerine çekiyor ve belirleyici maç öncesinde her hareketi tartışılıyor.

İspanya finalde Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Yamal için bu maç sadece takım başarısı değil, aynı zamanda taraftarlarına verdiği söz nedeniyle de ayrı bir öneme sahip olacak.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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