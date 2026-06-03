Bitcoin Şubat Ayının En Düşük Seviyesini Üçüncü Kez Test Ediyor

Kripto para piyasası, Bitcoin fiyatının bu yılın Şubat ayındaki en düşük seviyesini üçüncü kez yeniden test etmeye yaklaşmasıyla ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Analistler bu kritik noktayı piyasanın gelecekteki yönünü belirleyen temel bir gösterge olarak değerlendiriyor. Coindesk.com haber verdi.

Şu anda yatırımcılar ve işlemciler, Bitcoin fiyatının bu destek seviyesinin altına düşüp düşmeyeceğini veya tam tersine yukarı yönlü yükselip yükselmeyeceğini dikkatle izliyor. Fiyatın Şubat ayı göstergesinin altına düşmesi, piyasada uzun vadeli bir düşüş eğilimini tetikleyebilir.

Fed'in para politikası ve enflasyon oranı dahil olmak üzere küresel ekonomik faktörler kripto varlıkların değerini doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda Ethereum ve Solana gibi diğer büyük kripto paralar da Bitcoin'i takip ederek değişkenlik gösteriyor.

CoinDesk analistlerine göre, piyasa altyapısı ve dijital varlıklara yönelik kurumsal ilgi devam ediyor. Bullish gibi büyük platformlar piyasa istikrarını sağlamak için hizmet vermeye devam ederken, kısa vadeli riskler hala yüksek seviyede.