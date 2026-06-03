İngiltere regülatörü Premier Lig kulüplerini uyardı

İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), İngiltere Premier Lig kulüplerini lisanssız finansal şirketlerle, özellikle kripto platformlarıyla sponsorluk anlaşmaları yapmaktan kaçınmaya çağırdı. Regülatör, bu tür iş birliklerinin taraftarları herhangi bir koruması olmayan riskli yatırım projelerine çektiğini belirtti. Cointelegraph.com'un haberine göre .

FCA tarafından yapılan resmi açıklamada, bazı yetkisiz firmaların futbol kulüplerinin itibarını kullanarak deneyimsiz taraftarları hedef aldığı belirtildi. Denetim otoritesi, bu şirketlerin İngiliz yasalarını ihlal ediyor olabileceğini ve bunlarla işlem yapan kullanıcıların tüm fonlarını kaybetme riski altında olduğunu bildirdi.

Regülatör, doğrudan futbol kulüplerine bir mektup göndererek lisanssız finansal ortakların sadece taraftarlara zarar vermekle kalmayıp, kulüpleri de yasal sorumluluk, kara para aklama riski ve ciddi itibar kaybıyla karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyardı. Kulüplerden her sponsor için kapsamlı durum tespiti (due diligence) yapmaları isteniyor.

Şu anda birçok kripto markası futbol pazarına aktif olarak giriyor. Örneğin, Wolverhampton Wanderers kulübüyle iş birliği yapan LAK3 Company halihazırda FCA'nın yetkisiz firmalar "kara listesi"ne alındı. Ayrıca Chelsea ve Manchester City ile ortaklık kuran BingX ve OKX platformlarının FCA siciline kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.

FCA, 2027 yılına kadar kripto varlık düzenlemelerini daha da sıkılaştırmayı planlıyor. Regülatör, stadyumlardaki ve formalardaki perakende platform reklamlarını denetleyerek yüksek riskli finansal promosyonları sınırlamayı hedefliyor.