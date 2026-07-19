Bruno Fernandes için 42 milyon sterlin: Galatasaray'ı ne durduruyor?

«Manchester United» kaptanı Bruno Fernandes'in geleceği yeniden transfer gündeminin merkezine oturdu. Türk gazeteci Süleyman Rodop'un aktardığına göre, İngiliz kulübü Portekizli orta saha oyuncusu için beklenmedik derecede düşük bir bonservis bedeli belirledi.

Galatasaray, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmek istiyor. Ancak bonservis bedelinden daha büyük bir engel var: Bruno'nun maaş beklentisi.

«Manchester United» 50 milyon avro istiyor

Süleyman Rodop'un ifadesine göre, «Manchester United» Fernandes'i 50 milyon avro, yani yaklaşık 42-43 milyon sterlin karşılığında satmaya hazır olabilir.

Gazeteci, görüşmelerin bu rakam etrafında şekillenebileceğini belirtti. Ancak şu ana kadar ne İngiliz kulübü ne de oyuncunun temsilcileri resmi bir görüşme başladığını doğruladı. Bu nedenle haber, transfer piyasasındaki bir iddia olarak değerlendirilmelidir.

Galatasaray'ın önündeki temel engel belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Bruno'yu yeni ofansif orta saha oyuncusu olarak görüyor. Ancak kaynağa göre, Portekizli yıldız yıllık yaklaşık 20 milyon avro net maaş talep ediyor.

Bu miktar, Galatasaray'ın planladığı maaş bütçesinin oldukça üzerinde. Daha önceki haberlerde İstanbul kulübünün oyuncuya yıllık 10 milyon avro civarında bir teklif sunmaya hazır olduğu belirtilmişti. Dolayısıyla taraflar arasındaki mali uçurum, anlaşmanın önündeki en büyük engel.

Bruno ayrılmak istiyor mu?

Fernandes'in Manchester United ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Kulübün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Daha önce futbolcunun Old Trafford'da kalma ve takıma kaptanlık yapma niyetinde olduğu bildirilmişti. Manchester United yönetimi de onu takımda tutmak istediklerini açıkça ifade etmişti. Bu nedenle 42 milyon sterlinlik bonservis haberi, kulübün resmi duruşuyla henüz tam olarak örtüşmüyor.

Büyük transfer için iki anlaşma gerekiyor

Galatasaray'ın Bruno Fernandes'i kadrosuna katabilmesi için öncelikle Manchester United ile bonservis bedeli konusunda anlaşması gerekiyor. Ardından futbolcunun yüksek maaş talebini makul bir seviyeye çekmesi şart.

Şu an için bu transfer, gerçekleşmesi mümkün ancak mali açıdan oldukça karmaşık bir seçenek olarak duruyor. Resmi bir teklif veya anlaşma yok; transfer piyasasında konuşulan çok, atılan imza ise henüz yok.

Şimdi asıl soru şu: Manchester United gerçekten kaptanını 42 milyon sterline bırakacak mı, yoksa bu haber Galatasaray'ın müzakereler öncesi verdiği bir mesaj mı?