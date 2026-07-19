Üç mağlubiyetin ağır bedeli: Özbekistan IV. Gruba düştü

·46·Spor
Üç mağlubiyetin ağır bedeli: Özbekistan IV. Gruba düştü

Özbekistan erkek tenis milli takımının Kuala Lumpur'daki Davis Kupası macerası başarısızlıkla sonuçlandı. Singapur karşısında alınan galibiyetin ardından tenisçilerimiz üst üste üç maç kaybederek Asya/Okyanusya bölgesinin IV. Grubuna düştü.

Özellikle Vietnam'a karşı oynanan kritik play-off maçındaki mağlubiyet, milli takım için ağır sonuçlar doğurdu.

Turnuva galibiyetle başlamıştı

Sergey Lebed ve Dmitriy Tomashevich yönetimindeki Özbekistan milli takımı, A Grubundaki ilk maçında Singapur'u 2:1 mağlup etti.

Sergey Fomin, çiftler maçındaki başarılı performansıyla takıma kritik puanı kazandırmış ve milli takım turnuvaya umut verici bir sonuçla başlamıştı.

Ancak sonraki karşılaşmalarda durum tamamen değişti.

İki mağlubiyet takımı son sıraya itti

Özbek tenisçiler, gruptaki ikinci maçlarında Filipinler'e 1:2 mağlup oldu. Bu sonuç, turnuvanın sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.

Son turda ise Ürdün'e karşı oynanan maç 0:3 sona erdi. Sonuç olarak Özbekistan:

  • Singapur'u 2:1 mağlup etti;

  • Filipinler'e 1:2 kaybetti;

  • Ürdün'e 0:3 mağlup oldu.

Böylece milli takım, A Grubunu son sırada tamamlayarak Asya/Okyanusya III. Grubunda kalabilmek için play-off maçına çıkmak zorunda kaldı.

Vietnam kritik maçta üstün geldi

Play-off karşılaşmasında Özbekistan, B Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Vietnam takımıyla karşılaştı.

İlk tekler maçında Amir Milushev, Ha Min Duc Vu'ya mağlup oldu. İkinci maçta da Vietnamlı tenisçinin üstün gelmesiyle maçın kaderi erkenden belli oldu: 0:2.

Çiftler maçı, genel sonuca etki etmeyeceği için oynanmadı.

Özbekistan 2027'de IV. Grupta mücadele edecek

Davis Kupası'nın bölgesel aşamalarındaki karşılaşmalar iki tekler ve bir çiftler maçından oluşur. Grup aşamasından sonra ise yükselme ve küme düşme için özel play-off maçları düzenlenir.

Vietnam karşısındaki mağlubiyetin ardından Özbekistan ve turnuvanın ev sahibi Malezya, 2027 Asya/Okyanusya IV. Grubuna düştü. İran, Ürdün ve Suudi Arabistan ise Dünya II. Grubu play-off'larına yükseldi.

Özbekistan milli takımı, Şubat ayında Dünya II. Grubu play-off'larında Nijerya'ya 1:3 yenilerek III. Gruba düşmüştü. Bir sezon içinde bir basamak daha gerilemek; kadro, hazırlık süreci ve genç oyuncu havuzu konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

Milli takımın Davis Kupası'nda üst seviyelere dönebilmesi için artık IV. Gruptan başlayarak uzun bir yol kat etmesi gerekecek.

ÖzbekistanKuala LumpurVietnamSingapurDavis Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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