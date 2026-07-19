Kylian Mbappe acı gerçeği itiraf etti: Deschamps'a ne dedi?

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nı madalyasız tamamladı. İngiltere ile oynanan üçüncülük maçında ilk yarıyı 0-4 geride kapatan Fransızlar, devre arasından sonra güçlü bir geri dönüş yapsa da 4-6'lık mağlubiyete engel olamadı.

Maçın ardından Kylian Mbappe ilk 45 dakikadaki oyunu sert bir dille eleştirdi. Fransa kaptanı; mağlubiyet, takımın tutumu ve Didier Deschamps'ın mirası hakkında açık konuştu.

«İlk yarıda aklımızı kaybettik»

Mbappe, Fransa'nın ilk yarıda kendi seviyesinin çok altında oynadığını belirtti. Bu nedenle taraftarların, oyuncuların milli forma onurunu yeterince korumadığına dair eleştirileri anlaşılabilir.

«Biz sadece insanız. Ancak bu seviyede böyle hatalar yapmaya hakkımız yok. İlk yarıda tamamen aklımızı kaybettik, rakip ise bize sert bir ders verdi» dedi Mbappe.

İngiltere devre arasına kadar dört gol buldu. Bukayo Saka maçta hat-trick yaparak üçüncülük mücadelesinin ana kahramanı oldu.

Fransa devre arasından sonra tamamen değişti

İkinci yarıda Fransızlar hücum gücünü artırarak İngiltere savunmasına ciddi baskı kurdu. Mbappe iki kez fileleri havalandırarak takımını büyük bir geri dönüşe taşıdı.

Fransa skoru 4-3'e getirse de son dakikalarda kalesinde iki gol daha gördü. Sonuç olarak İngiltere 6-4 kazanarak Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

«İkinci yarıda tekrar üst düzey oyunculara dönüştük. Zihinsel olarak gerçek bir makine gibi oynadık. Ancak yine de kazanamadık» dedi Fransa kaptanı.

Mbappe, Deschamps'tan özür diler gibi konuştu

Mbappe'nin sözlerine göre oyuncular, bronz madalyayı her şeyden önce milli takımdaki son maçına çıkan Didier Deschamps için kazanmak istiyordu.

İlk yarıdaki başarısız oyunun teknik direktöre karşı bir saygısızlık gibi görünebileceğini itiraf etti. Ancak oyuncuların böyle bir niyetinin olmadığını özellikle vurguladı.

«Biz sonuca her şeyden önce onun için ulaşmak istedik. Bu maç, Didier Deschamps'ın mirasına hiçbir gölge düşürmez.»

Deschamps, 2012'den beri Fransa milli takımını yönetiyordu. Onun yönetiminde takım 2018'de Dünya Şampiyonu oldu, 2022 Dünya Kupası finaline çıktı ve UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. İngiltere maçı, 14 yıllık kariyerinin son karşılaşması oldu.

Mbappe mağlubiyetin gölgesinde tarih yazdı

Kylian Mbappe üçüncülük maçındaki dublesiyle 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10'a çıkardı. Final öncesinde Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi'nin iki gol önünde bulunuyor.

Ayrıca Fransız golcünün dünya kupalarındaki toplam gol sayısı 22'ye ulaştı. Messi'nin 21 gollük rekorunu geride bırakarak dünya kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Mbappe kişisel rekor kırdı ancak sözlerinden bu sonucun mağlubiyet acısını dindirmediği anlaşılıyor. Fransa madalyasız kaldı, Deschamps ise milli takımdaki uzun dönemini acı bir maçla noktaladı.

Sizce Deschamps'ın Fransa'daki 14 yıllık kariyerini başarılı olarak değerlendirmek mümkün mü?