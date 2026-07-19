Samsung Galaxy A34 için Android 17 tabanlı One UI 9 testleri başladı

·41·Teknoloji
Samsung Galaxy A34 için Android 17 tabanlı One UI 9 testleri başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler akıllı telefonları için yazılım güncellemeleri üzerinde aktif olarak çalışıyor. Şirket, beklenmedik bir şekilde uygun fiyatlı segmentte yer alan Galaxy A34 modeli için Android 17 işletim sistemi tabanlı One UI 9 arayüzünün dahili testlerine başladı. Bu adım, cihazın uzun vadeli desteğini sağlamak adına önemli bir aşama olarak görülüyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Tarun Vats, Samsung sunucularında Galaxy A34 (SM-A346E) modeli için hazırlanan ilk test yazılımını tespit etti. A346EXXUFGZG8 numaralı bu yapı, şirketin uluslararası pazardaki cihazlar için yeni nesil arayüzü hazırlamaya resmen başladığını gösteriyor. Genellikle, bu tür test süreçlerinin başlaması, genel beta sürümünün yaklaştığı anlamına gelir.

Yeni özellikler ve yapay zeka

One UI 9, sadece görsel değişiklikler değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini kökten iyileştirecek işlevler de vaat ediyor. Edinilen bilgilere göre, yeni arayüzde ana odak noktası yapay zeka (AI) yeteneklerinin genişletilmesi olacak. Bu, özellikle günlük görevlerin otomatikleştirilmesi ve sistem verimliliğinin artırılmasında büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca güvenlik ayarları daha da geliştirilerek kullanıcı verilerini korumaya yönelik yeni mekanizmalar devreye alınacak.

ixbt.com'a göre, güncelleme ile çoklu görev (multitasking) modu daha esnek bir yapıya kavuşacak. Galaxy A34 katlanabilir bir cihaz olmasa da, One UI 9 arayüzündeki genel optimizasyonlar bu modelde de uygulamaların daha hızlı ve akıcı çalışmasını sağlayacak. Bu durum, orta segment akıllı telefon kullanıcılarının amiral gemisi seviyesindeki yazılım özelliklerinden yararlanmasına olanak tanıyacak.

Samsung henüz Galaxy A34 için One UI 9'un resmi çıkış tarihini açıklamadı. Ancak, sızıntı kaynağı Tarun Vats'ın tahminleri genellikle doğru çıkıyor. Daha önce Galaxy S24 ve Galaxy S25 serilerinin çıkış tarihlerini ve One UI 8.0 beta sürümünün planlanandan önce duyurulacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti.

Galaxy A34 modeli, fiyat-performans dengesi sayesinde oldukça popüler. Bu nedenle, bu akıllı telefon için en güncel Android sürümünün sunulması kullanıcılar için sevindirici bir gelişme. Bu durum, Samsung akıllı telefonlarının rakiplerine karşı en büyük avantajı olan uzun yıllara dayanan yazılım desteği garantisini bir kez daha kanıtlıyor.

Sonuç olarak, Samsung'un yazılım ekosistemini tüm cihaz kategorilerinde eşit şekilde geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Galaxy A34 için Android 17 testlerinin başlaması, şirketin sadece pahalı amiral gemileriyle değil, geniş kitlelerin kullandığı modellerle de ilgilendiğini gösteriyor.

SamsungGalaxy A34Android 17One UI 9Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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