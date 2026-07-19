Michael Olise, Pelé'nin rekorunu kırdı ancak acı verici mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu

·27·Spor
Michael Olise, Pelé'nin rekorunu kırdı ancak acı verici mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu

Dünya Kupası üçüncülük maçı gerçek bir dramaya sahne oldu. İngiltere ile Fransa arasındaki 10 gollü gol düellosunda İngilizler 6-4 galip gelerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu karşılaşma sadece skoruyla değil, aynı zamanda Michael Olise tarafından kırılan tarihi rekorla da akıllarda kalacak. Goal.com'un haberine göre.

Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise, bu maçta Kylian Mbappe'nin attığı gollere iki asist yaparak katkı sağladı. Böylece turnuvadaki toplam asist sayısı 7'ye ulaştı. L'Equipe'in haberine göre Olise, bir Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu olarak efsanevi Pelé'nin rekorunu kırdı. Brezilyalı efsane, 1970 Dünya Kupası'nda 6 asist kaydetmişti.

Kişisel başarısına rağmen 24 yaşındaki futbolcu, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Miami'de oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Olise iki net fırsattan yararlanamadı. Fransa skoru 4-3'e getirip oyuna ortak olmaya çalışırken, onun 75 ve 81. dakikalardaki hataları takımının mağlubiyetine yol açtı. Futbolcunun soyunma odasında gözyaşı döktüğü bildirildi.

Deschamps'ın desteği ve takım ruhu

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın ardından büyük üzüntü yaşayan yıldız oyuncusuna sarılarak destek verdi. Teknik adam, futbolcuyla özel olarak konuştuğunu ve turnuva boyunca yaptığı katkıları takdir ettiğini belirtti. Fransa turnuvaya favori olarak gelmesine rağmen dördüncü sırada kaldı.

Michael Olise, Bundesliga'daki iki sezonunda 42 gol ve 54 asist kaydederek Avrupa'nın en tehlikeli hücum oyuncularından biri haline gelmişti. Dünya Kupası'ndaki performansı da üst düzeydeydi ancak Lionel Messi'nin Dünya Kupası tarihindeki toplam 12 asistlik rekorunun hala gerisinde.

Goal.com'un eklediğine göre, bu turnuvanın ardından Olise'nin transfer değeri daha da arttı. Şu anda futbolcunun Bayern Münih'ten ayrılarak Real Madrid'e transfer olmayı ve orada milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe ile birlikte oynamayı hedeflediği belirtiliyor. İspanyol devi, yetenekli kanat oyuncusunu yakından takip etmeye başladı.

Michael OlisePeléFransaDünya KupasıReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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