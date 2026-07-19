Lionel Messi veda sinyali verdi: Arjantin ve İspanya arasındaki final öncesi açıklama

Futbol dünyası tarihi bir ana daha tanıklık etmek üzere. Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde geleceğine dair duygusal bir açıklama yaptı. Kuzey Amerika sahalarında düzenlenen turnuvanın finalinde İspanya'ya karşı sahaya çıkacak olan efsanevi forvet, bu maçı kariyerinin “Son Tangosu” olarak nitelendirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lionel Messi, sosyal medya hesaplarından takım arkadaşlarına ve tüm ülke halkına seslenerek bu turnuvanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Rosario doğumlu yıldızın ifadelerine göre, elde edilen sonuçlardan ziyade, kat edilen yol ve takım birliği onun için çok daha değerli. Bu açıklama, birçok analist tarafından oyuncunun milli takıma veda sinyali olarak yorumlanıyor.

“Bir aile haline gelen takım”

“Bu yıllar boyunca en güzel şey sadece kupalar değil, tüm bu yolculuktu. Her gün bu grupla birlikte olmak, beraber savaşmak, zor anlarda tekrar ayağa kalkmak ve her adımın tadını çıkarmak; önemli olan bu” diye yazdı Lionel Messi. Mesajında milli takım personeline ve teknik ekibe de özel olarak teşekkür ederek onları tek bir aileye benzetti.

Arjantin milli takımının son yıllardaki başarısı sadece yetenekli oyuncularla değil, aynı zamanda 2018'den bu yana şekillenen güçlü bir iç atmosferle de ilgili. Messi, takımının direncini ve her türlü engeli birlikte aşma yeteneğini övdü. Ona göre, finalin sonucu ne olursa olsun, bu nesil şimdiden silinmez bir tarih yazdı.

“Son Tango” ve gelecek planları

Lionel Messi, uzun yıllardır sponsoru olan adidas markasıyla iş birliği içinde paylaştığı fotoğrafa “The Last Tango” (Son Tango) notunu düştü. Bu ifade spor dünyasında genellikle bir kariyerin nihai ve en parlak noktası olarak kullanılır. Dünya çapındaki milyonlarca taraftar, bu sözleri Messi'nin uluslararası arenadaki son maçı olarak yorumluyor.

İspanya'ya karşı oynanacak final maçı, Lionel Messi için sadece bir şampiyonluk fırsatı değil, aynı zamanda eşsiz kariyerine güzel bir final yapma şansı. Arjantin milli takımı, futbol tarihinde nadir görülen bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu korumaya çalışacak.

Hatırlatmak gerekirse, Lionel Messi Arjantin ile Copa América ve 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonundaki tüm büyük kupaları elde etmişti. Yaklaşan finalin, onun milli takım formasıyla çıkacağı son resmi maç olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.