İstanbul Başakşehir Orta Asya'dan yeni bir yıldız transfer etmek istiyor

Özbekistan milli takımının liderleri Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev kulüp düzeyinde Türkiye Süper Ligi'nde İstanbul Başakşehir'in başarısı için ter döktüklerinden, Orta Asya'daki futbolseverler bu takımın maçlarını yakından takip ediyor. Buna karşılık, İstanbul kulübünün yetkilileri ve scoutları da bu bölgedeki oyunculara özel bir ilgi göstermeye başladı.

Zamin.uz Orta Asya futbolundaki yeni transfer hedeflerini ve Özbek futbolcuların Türkiye'deki başarılarının detaylarını sunuyor.

İstanbul Başakşehir'in hedefinde 19 yaşındaki Kazak forvet

Kazakistan futbol kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Başakşehir futbol kulübü, Ordabasy takımının 19 yaşındaki forveti Jasulan Amir'i transfer etmek istediğini belirtti. Yetenekli oyuncunun transferi için gelen teklifler hakkında Ordabasy Başkanı Darhan Kızaybayev görüşlerini ve pozisyonunu açıkladı.

Darhan Kızaybayev: «Jasulan Amir için çok sayıda teklif var. Hem kulübü hem de futbolcuyu tatmin edecek bir teklif gelirse, bunu mutlaka değerlendiririz. Özellikle şu ana kadar Amir için Rusya'nın Baltika ve Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulüpleri somut tekliflerle geldi. Jasulan'ın takımımızın şampiyonluk yolunda bize yardımcı olmasını istiyoruz. Eğer şampiyon olursak, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Ondan sonra futbolcunun kendisi geleceği hakkında karar verecektir».

Şu anda Kazakistan Premier Ligi'nde 17. hafta geride kalırken, Ordabasy takımı 40 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Jasulan Amir'in bu sezonki performans verileri

Genç yıldız bu sezon sadece kulüp düzeyinde değil, milli takımda da ilk kez forma giyme başarısı gösterdi:

Oynadığı maçlar: Kazakistan Premier Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi.

Verimlilik: Bu maçlarda 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Milli takımda ilk maç: Haziran ayında Ermenistan ve Macaristan'a karşı oynanan hazırlık maçlarında görev alarak Kazakistan milli takımı formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Özbek ikili — İstanbul Başakşehir'in gerçek liderleri

Türk kulübünün Orta Asya pazarına olan ilgisi tesadüf değil, çünkü Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev şu anda takımın kilit isimleri konumunda. İstatistikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Futbolcu Türkiye Süper Ligi'ndeki maçları Atılan gol sayısı Elde edilen başarılar Eldor Shomurodov 34 maç (geçen sezon) 22 gol Türkiye Süper Ligi gol kralı oldu. Abbosbek Fayzullayev 20 maç 3 gol İlk sezonunu oldukça başarılı geçirdi.

Orta Asyalı futbolcuların Türkiye'deki başarılı grafiği, yeni yetenekler için Avrupa kapılarını aralamaya devam ediyor.