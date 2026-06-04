ABD Hazine Bakanı Bitcoin Rezervi ve CLARITY Yasası Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, senatörlere sunduğu raporda, stratejik Bitcoin rezervi ve dijital varlık fonu oluşturma çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. Bu girişim Başkan Donald Trump tarafından ortaya atılmış olup, Hazine Bakanlığı 2025 tarihli kararnamenin uygulanmasını sağlamak için tüm önlemleri almaktadır. Bessent'e göre, bu yeni bir teknoloji ve karmaşık bir süreç olmasına rağmen, en iyi uygulamalar temelinde sağlam bir sistem oluşturulmaktadır. Cointelegraph.com bu konuda haber veriyor.

Şu anda ABD hükümetinin elinde 328.372 adet Bitcoin bulunmakta olup, bunların toplam değeri mevcut kur üzerinden yaklaşık 215 milyar USD tutarındadır. Bu rezervler esas olarak hükümet tarafından el konulan kripto varlıklardan oluşmaktadır. Kongre üyeleri bu süreci yasal olarak güvence altına almaya çalışırken, Teksas gibi bazı eyaletler eyalet düzeyinde kripto rezervleri oluşturmak için mevzuatı çoktan kabul etmiştir.

Ayrıca Scott Bessent, dijital varlıklar piyasasını düzenleyen CLARITY Yasası tasarısına da değindi. Söz konusu yasa tasarısı, ABD'de sabit paralar (stablecoin) ve dijital varlıklar için net bir yasal zemin oluşturmayı öngörüyor. Hazine Bakanı, bu belgenin kabulünün ABD finansal sistemi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak herkesi tasarıyı desteklemeye çağırdı.

Verilere göre, Beyaz Saray yönetimi bu yasa tasarısını bu yılın yaz aylarında Senato'dan geçirmeyi planlıyor. Başkan Donald Trump'ın danışmanları yasayı 4 Temmuz'a kadar imzalamayı hedeflese de, bazı senatörler sürecin Ağustos ayına kadar sürebileceğini tahmin ediyor. Bu adımın ABD'nin küresel kripto pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.