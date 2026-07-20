GPS'in yerini alacak Pulsar sistemi: Santimetre hassasiyetinde doğruluk ve 100 kat daha güçlü sinyal

·16·Teknoloji
GPS'in yerini alacak Pulsar sistemi: Santimetre hassasiyetinde doğruluk ve 100 kat daha güçlü sinyal

ABD merkezli Xona Space Systems şirketi, küresel navigasyon dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından geliştirilen Pulsar sisteminin, geleneksel GPS teknolojisine güçlü bir alternatif olması bekleniyor. Alçak Dünya yörüngesinde (LEO) yer alacak bu uydu ağı, mevcut sistemlerden 100 kat daha güçlü sinyal yayma kapasitesine sahip olacak. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildiriliyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Pulsar sisteminin ilk altı seri uydusunun bu yılın Ekim ayında yörüngeye fırlatılması planlanıyor. Şirket, 2027 yılına kadar ilk ticari hizmetlerini başlatmayı hedefliyor. Tam kapasiteyle çalıştığında sistem 258 uydudan oluşacak ve yeryüzünün herhangi bir noktasında koordinatları birkaç santimetre hassasiyetle belirleme imkanı sunacak.

Kentsel alanlarda kesintisiz iletişim ve güvenlik

Mevcut GPS sistemleri; yüksek binalar arasında, sık ormanlarda veya kapalı alanlarda sinyal kaybı gibi sorunlarla karşılaşıyor. Pulsar'ın alçak yörüngede konumlanması ve sinyal gücünün yüksekliği, bu engellerin aşılmasına yardımcı oluyor. Bu durum özellikle otonom araçlar ve dronlar için büyük önem taşıyor.

Ayrıca yeni sistem; siber saldırılara, özellikle sinyal karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) girişimlerine karşı oldukça dayanıklı olarak tasarlanıyor. Temmuz 2025'te SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Pulsar-0 prototipi üzerinde yapılan testlerde, sinyal bozucu cihazların etki alanını yüzde 95 oranında azaltmayı başardı.

Yüksek hassasiyetli zaman senkronizasyonu

Navigasyonun yanı sıra Pulsar sistemi; finans piyasaları, telekomünikasyon ağları ve veri merkezleri (data-center) için ultra hassas zaman senkronizasyonu sağlıyor. Xona Space Systems mühendisleri, GPS uydularındaki pahalı atom saatlerinden vazgeçerek, özel yazılım yöntemleriyle 10 nanosaniyelik hassasiyete ulaşmayı planlıyor.

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, mevcut altyapıyla uyumlu olmasıdır. Şirket açıklamasına göre, birçok mevcut GPS alıcı cihazı, donanım değişikliği gerektirmeden sadece yazılım güncellemesiyle Pulsar sinyalini alabilecek. Şu anda navigasyon cihazı üreticileriyle bu doğrultuda iş birliği programları başlatılmış durumda.

Gelişmekte olan bölgeler için bu tür teknolojiler; gelecekte hassas tarım uygulamaları, lojistik sistemlerinin optimizasyonu ve akıllı şehir projelerinin hayata geçirilmesinde yeni kapılar açabilir. Alçak yörüngedeki uydu sayısının artması, küresel ölçekte dijital iletişim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacaktır.

Xona Space SystemsGPSPulsarTeknolojiUydu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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