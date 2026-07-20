Lionel Messi ve Arjantin mağlup oldu: İspanya dünya şampiyonu oldu

New Jersey'deki stadyumda gerçekleşen dramatik finalde Arjantin milli takımı, İspanya'ya boyun eğerek dünya şampiyonluğunu koruyamadı. Maç boyunca Lionel Messi ve takım arkadaşları kendilerine has sihirli oyunlarını sergileyemedi ve sonuç olarak İspanya milli takımı tarihindeki yeni bir zaferi kutladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları Arjantin için gerçek bir sınav oldu. Birçok taraftar Lionel Messi'nin maçın kaderini belirleyecek yeni bir mucize yaratmasını bekliyordu ancak efsanevi forvet bu kez rakip savunmayı aşmanın yolunu bulamadı. Goal.com'un verilerine göre Arjantin, maçın ilk 106 dakikası boyunca rakip kaleye isabetli şut çekemedi.

Enzo Fernandez'in kırmızı kartı ve maçın kırılma noktası

Arjantin milli takımının planları, ikinci yarının uzatma dakikalarında suya düştü. Chelsea orta sahası Enzo Fernandez, orta sahada yaptığı sert müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bir kişi eksik kalan "Albiceleste" temsilcileri, İspanya'nın durmak bilmeyen ataklarına karşı koymakta zorlandı.

İspanya milli takımı beklendiği gibi top hakimiyetini eline aldı ve yorgun düşen Arjantin savunmasındaki boşlukları iyi değerlendirdi. Maçın 106. dakikasında Ferran Torres savunma arasına sızarak topu ağlara gönderdi. Bu gol maçın kaderini belirledi ve İspanya'ya altın madalyayı getirdi.

Lionel Messi ve takımın başarısız performansı

Lionel Messi bu finalde en iyi oyunlarından birini sergileyemedi. Arjantin hücum hattının maç boyunca İspanya kalecisi için ciddi bir tehlike yaratamaması uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Takım maçın sonuna kadar durumu değiştirmeye çalıştı ancak eksik kalmak ve fiziksel yorgunluk etkisini gösterdi.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez maç boyunca birkaç önemli kurtarış yaparak takımını oyunda tutmaya çalıştı. Ancak Ferran Torres'in şutunda o da çaresiz kaldı. Bu mağlubiyet, Arjantin için uzun süredir devam eden başarılı serinin sonu oldu.

Bu zafer, İspanyol futbolunda yeni bir dönemin başladığının habercisi. Lionel Messi ve Arjantin için ise bu final, hayal kırıklığı ve kaçırılan bir fırsat olarak tarihe geçti. Artık takımın kadroyu gençleştirme ve gelecek turnuvalara hazırlanma konularını ele alması gerekiyor.