Netflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldı

·17·Teknoloji
Netflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldı

Dünyanın en büyük yayın platformu olan Netflix, Hollywood yıldızı Ben Affleck tarafından kurulan InterPositive yapay zeka girişimini satın alma anlaşmasının detaylarını açıkladı. Şirket, bu işlem için nakit olarak 587 milyon dolar harcadığını duyurdu. Bu adım, modern teknolojilerin sinema endüstrisindeki artan önemini bir kez daha kanıtlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Söz konusu anlaşma ilk kez bu yılın mart ayında duyurulmuş ancak o dönemde finansal şartlar gizli tutulmuştu. Bloomberg, anlaşma değerinin 600 milyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etse de, Netflix'in son raporları kesin rakamları doğruladı. Ben Affleck, bu projeyi hayata geçirmedeki amacının "insan yaratıcılığının gücünü korumak" olduğunu vurguladı.

Sinemacılar için yeni fırsatlar

InterPositive girişimi tarafından geliştirilen AI araçları, yönetmen ve görüntü yönetmenlerine post-prodüksiyon yani görüntü işleme sürecinde büyük destek sağlıyor. Affleck'e göre teknoloji, çekim setindeki eksik kareler, arka planı değiştirilmesi gereken sahneler veya hatalı aydınlatma sistemleri gibi gerçek sorunları düzeltme konusunda uzmanlaşıyor.

Anlaşma şartlarına göre, InterPositive ekibi tam kadro olarak Netflix bünyesine katılıyor. Ben Affleck ise şirkette kıdemli danışman olarak görevine devam edecek. Bu iş birliğinin, yayın devinin orijinal içeriklerini oluştururken zamandan ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf etmesini sağlaması bekleniyor.

Netflix, son finansal raporunda yapay zeka teknolojilerini halihazırda yoğun bir şekilde kullandığını belirtti. Platformdaki yaklaşık 300 film ve dizide üretken AI unsurlarının kullanıldığı açıklandı. Bu durum sadece özel efektleri değil, aynı zamanda kurgu ve seslendirme süreçlerini de kapsıyor.

Hollywood'da yapay zekaya yönelik yaklaşımlar farklılık gösterse de, Netflix gibi büyük oyuncuların bu alana milyonlarca dolar yatırması, gelecekte film yapım tarzının tamamen değişeceğinin bir göstergesi. InterPositive teknolojileri artık sadece Netflix'in özel projeleri için hizmet verebilir, bu da platformun rakipleri karşısındaki üstünlüğünü artıracaktır.

NetflixBen AffleckYapay ZekaInterPositiveTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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