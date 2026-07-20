Visa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladı

Dünyanın en büyük ödeme sistemlerinden biri olan Visa, dijital varlık piyasasında devrim niteliğinde bir adım attı. Şirket, bankaların ve fintech kuruluşlarının mevcut ödeme sistemleri üzerinden stablecoin'lerle işlem yapmasına olanak tanıyan Visa Stablecoin Platform adlı dahili platformunu kullanıma sundu. Bu yenilik, kripto paraların günlük finansal işlemlere daha derinlemesine entegre olmasını sağlayacak. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Visa, bu girişimle 15 binden fazla finans kuruluşu ve 200 milyondan fazla satış noktasını kapsayan devasa ağında dijital varlık kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Stablecoin'ler, değeri genellikle ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş ve istikrarlı rezervlerle desteklenen bir kripto para türüdür; geleneksel kripto varlıkların aksine günlük ödemeler için tasarlanmıştır.

Hızlı ve şeffaf finansal işlemler

Visa'nın geliştirme bölümü başkanı Rubail Birwadker'e göre temel amaç, sadece stablecoin'lere erişim sağlamak değil, onları müşterilerin bankacılık süreçlerine ve para transferi sistemlerine tam olarak entegre etmektir. iXBT.com'un verilerine göre yeni platform, bu tür varlıkların mevcut finansal altyapıya entegrasyonunu önemli ölçüde basitleştiriyor.

Satıcılar ve girişimciler için stablecoin kullanmanın birçok avantajı bulunuyor. Birincisi, ödemeler neredeyse anlık olarak gerçekleşiyor; ikincisi, işlem maliyetleri geleneksel banka transferlerine kıyasla çok daha düşük oluyor. Tüm işlemler blockchain üzerinden geçtiği için sistemde şeffaf ve değiştirilemez kayıtlar oluşuyor.

Yeni altyapının ilk varlığı olarak Open Standard konsorsiyumu tarafından sunulan OUSD stablecoin'i seçildi. Visa ayrıca Circle şirketinin USDC ve Paxos şirketinin USDG varlıkları dahil olmak üzere diğer popüler dijital varlıkları desteklemeye devam edecek. Şirket, bu alanı 2020 yılından beri geliştirmektedir.

Rekabet ve piyasa beklentileri

Visa halihazırda stablecoin'lerle ilgili birkaç milyar dolarlık işlem gerçekleştiriyor ve şirketin toplam yıllık ödeme hacmi 15 trilyon dolara yaklaşıyor. Bu denli büyük bir oyuncunun sahaya çıkması, dijital ekonomiye geçiş yapan ülkeler için de büyük önem taşıyor; çünkü uluslararası ödeme sistemlerinin güncellenmesi küresel finansal açıklığı artırıyor.

Piyasada rekabet de kızışıyor. Mastercard, bankalar için stablecoin'lerle ödeme yapma sistemini çoktan sunmuşken, American Express de OUSD etrafındaki girişimlerde aktif rol alıyor. Bu durum, yakın gelecekte geleneksel para birimi ile kripto para arasındaki sınırın tamamen ortadan kalkacağının bir göstergesidir.