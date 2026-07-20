İspanya, Arjantin'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonu oldu

·33·Spor
İspanya, Arjantin'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonu oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Kritik karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. 106. dakikada Ferran Torres, Arjantin ağlarını sarsarak İspanya'yı öne geçirdi. Bu gol finalin kaderini belirledi.

Arjantin, 90+3. dakikada Enzo Fernández'in kırmızı kart görmesiyle maçı on kişi tamamladı. Bu durum uzatmalarda takımın şansını olumsuz etkiledi.

İstatistiklerde İspanya büyük bir üstünlük kurdu. Takım 20 şut çekerken, bunların 11'i kaleyi buldu. Arjantin ise 3 şutla sınırlı kaldı ve isabetli şut kaydedemedi.

Topa sahip olma oranında da İspanya %68 ile üstünlük sağladı. Arjantin'de bu oran %32'de kaldı. İspanya 803 pas yaparken, Arjantin 445 pas gerçekleştirdi.

Pas isabet oranı İspanya'da %90, Arjantin'de ise %78 oldu. Köşe vuruşlarında da İspanyollar 9-4'lük üstünlük kurdu.

Böylece İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın kazananı oldu. Arjantin ise finalde kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

İspanyaArjantinFerran TorresEnzo FernándezDünya Kupası 2026Dünya Şampiyonu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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