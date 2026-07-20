Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyor

·21·Teknoloji
Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Valar Atomics girişimi, küçük modüler reaktörler (SMR) pazarında liderliği ele geçirmek amacıyla büyük bir yatırım turu için görüşmeler yürütüyor. Şirket, 6 milyar dolar değerleme üzerinden yatırımcılardan 1 milyar dolar fon toplamayı planlıyor. Bu adım, enerji sektöründeki inovasyonların ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üç yıl önce kurulan Valar Atomics'in temel amacı, kompakt ve seri üretilebilir nükleer tesisler yaratmaktır. Bu tür reaktörler, geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla çok daha ucuz ve hızlı devreye alınabilmeleriyle öne çıkıyor. ixbt.com verilerine göre şirket daha önce 450 milyon dolar yatırım almıştı ve o dönemde piyasa değeri 2 milyar dolar civarında değerlendirilmişti.

Yapay zeka ve enerji krizi çözümü

Valar Atomics'in bu hızlı yükselişi tesadüf değil. Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve ChatGPT gibi sistemlerin yaygınlaşması, veri merkezleri (data-center) için devasa miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Geleneksel enerji kaynaklarının bu ihtiyacı karşılamakta zorlandığı bir dönemde, küçük nükleer reaktörler en uygun alternatif olarak görülüyor.

Şirket kısa süre önce teknolojisinin yeteneklerini pratikte sergiledi. Deney sırasında küçük bir nükleer reaktör, NVIDIA'nın yapay zeka çipine enerji sağladı. Bu başarının ardından Valar ve NVIDIA, gelecekteki veri merkezlerini nükleer enerjiyle desteklemek üzere iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Teknolojik özellikler ve pazar rekabeti

Valar Atomics teknolojisi, helyum soğutmalı yüksek sıcaklık gaz reaktörüne dayanıyor. Şirket gelecekte yüzlerce modüler tesis inşa etmeyi planlıyor. Ancak bu alanda rekabet oldukça güçlü. Şu anda küçük reaktör pazarında yer alan başlıca oyuncular şunlardır:

  • Bill Gates tarafından desteklenen TerraPower;
  • Kairos Power girişimi;
  • ABD'de tasarımı resmen onaylanan tek üretici olan NuScale Power.
Küçük modüler reaktörlerin hala gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu ve bunların endüstriyel ölçekte yaygınlaştırılması için gereken sürelerin belirsiz olduğunu belirtmek gerekir. Buna rağmen Valar Atomics, lisanslama süreçlerinin basitleştirilmesini savunuyor. Şirket, küçük deneysel reaktörler için büyük santrallerinkine benzer uzun süreli denetim süreçlerinin gözden geçirilmesini talep ederek yargı organlarına başvurdu.

Nükleer enerjiyi geliştirmeyi hedefleyen ülkeler için bu tür küçük modüler reaktörler gelecekte ilginç bir çözüm olabilir. Çünkü bunlar sadece endüstriyel tesisleri değil, uzak bölgeleri de sürdürülebilir enerjiyle besleme imkanı sunuyor. Valar Atomics gibi şirketlerin başarısının, küresel enerji haritasını tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Valar AtomicsNükleer EnerjiNVIDIAYapay ZekaStartap
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Databricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıDatabricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıBugün, 04:56Yapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdıYapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdıBugün, 04:21Visa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıVisa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıBugün, 03:26Netflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldıNetflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldıBugün, 03:00GPS'in yerini alacak Pulsar sistemi: Santimetre hassasiyetinde doğruluk ve 100 kat daha güçlü sinyalGPS'in yerini alacak Pulsar sistemi: Santimetre hassasiyetinde doğruluk ve 100 kat daha güçlü sinyalBugün, 02:55NVIDIA ve Japonya İş Birliği: Endüstriyel Robotlar İçin Yeni Bir AI Çağı BaşlıyorNVIDIA ve Japonya İş Birliği: Endüstriyel Robotlar İçin Yeni Bir AI Çağı BaşlıyorBugün, 02:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor