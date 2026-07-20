Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Valar Atomics girişimi, küçük modüler reaktörler (SMR) pazarında liderliği ele geçirmek amacıyla büyük bir yatırım turu için görüşmeler yürütüyor. Şirket, 6 milyar dolar değerleme üzerinden yatırımcılardan 1 milyar dolar fon toplamayı planlıyor. Bu adım, enerji sektöründeki inovasyonların ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üç yıl önce kurulan Valar Atomics'in temel amacı, kompakt ve seri üretilebilir nükleer tesisler yaratmaktır. Bu tür reaktörler, geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla çok daha ucuz ve hızlı devreye alınabilmeleriyle öne çıkıyor. ixbt.com verilerine göre şirket daha önce 450 milyon dolar yatırım almıştı ve o dönemde piyasa değeri 2 milyar dolar civarında değerlendirilmişti.

Yapay zeka ve enerji krizi çözümü

Valar Atomics'in bu hızlı yükselişi tesadüf değil. Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve ChatGPT gibi sistemlerin yaygınlaşması, veri merkezleri (data-center) için devasa miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Geleneksel enerji kaynaklarının bu ihtiyacı karşılamakta zorlandığı bir dönemde, küçük nükleer reaktörler en uygun alternatif olarak görülüyor.

Şirket kısa süre önce teknolojisinin yeteneklerini pratikte sergiledi. Deney sırasında küçük bir nükleer reaktör, NVIDIA'nın yapay zeka çipine enerji sağladı. Bu başarının ardından Valar ve NVIDIA, gelecekteki veri merkezlerini nükleer enerjiyle desteklemek üzere iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Teknolojik özellikler ve pazar rekabeti

Valar Atomics teknolojisi, helyum soğutmalı yüksek sıcaklık gaz reaktörüne dayanıyor. Şirket gelecekte yüzlerce modüler tesis inşa etmeyi planlıyor. Ancak bu alanda rekabet oldukça güçlü. Şu anda küçük reaktör pazarında yer alan başlıca oyuncular şunlardır:

Bill Gates tarafından desteklenen TerraPower;

Kairos Power girişimi;

ABD'de tasarımı resmen onaylanan tek üretici olan NuScale Power.

Küçük modüler reaktörlerin hala gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu ve bunların endüstriyel ölçekte yaygınlaştırılması için gereken sürelerin belirsiz olduğunu belirtmek gerekir. Buna rağmen Valar Atomics, lisanslama süreçlerinin basitleştirilmesini savunuyor. Şirket, küçük deneysel reaktörler için büyük santrallerinkine benzer uzun süreli denetim süreçlerinin gözden geçirilmesini talep ederek yargı organlarına başvurdu.

Nükleer enerjiyi geliştirmeyi hedefleyen ülkeler için bu tür küçük modüler reaktörler gelecekte ilginç bir çözüm olabilir. Çünkü bunlar sadece endüstriyel tesisleri değil, uzak bölgeleri de sürdürülebilir enerjiyle besleme imkanı sunuyor. Valar Atomics gibi şirketlerin başarısının, küresel enerji haritasını tamamen değiştirmesi bekleniyor.