Revolut ABD'de banka açmayı ve stablecoin çıkarmayı planlıyor

Fintek devi Revolut, ABD'deki gelecekteki bankası aracılığıyla stablecoin sunmayı planlıyor. Şirketin ABD CEO'su Cetin Duransoy'a göre, önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi beklenen banka müşterileri FDIC sigortalı hesaplara, çok para birimli mevduatlara, hisse senedi alım satımına ve kripto para hizmetlerine erişim imkanına sahip olacak. Cointelegraph.com bu haberi duyurdu.

Revolut başlangıçta uluslararası bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyan perakende ve kurumsal müşterileri çekmeyi hedefledi. Mart ayında şirket, ABD ulusal banka lisansı almak için başvuruda bulundu. Bu lisans, Revolut'un tek bir federal düzenleme çerçevesinde ülke çapında sigortalı bankacılık ürünleri sunmasına olanak tanıyacak.

Şu anda stablecoin piyasası hızla büyüyor ve DefiLlama verilerine göre hacmi geçen yılki 247 milyar dolardan 319,5 milyar dolara ulaştı. Revolut, ABD dışındaki müşterilerine zaten banka kartları aracılığıyla USDT ve USDC stablecoin'lerinde ödeme yapma imkanı sundu.

Sektördeki hareketlilik sadece Revolut ile sınırlı değil. SoFi bankası Ethereum ve Solana ağlarında çalışan SoFiUSD tokenini piyasaya sürerken, MoneyGram şirketi Stripe platformu ile işbirliği içinde MGUSD stablecoin'ini tanıttı. Ayrıca Nubank ve Crypto.com gibi şirketler de ABD'de ulusal bankalar kurmak için şartlı izinler aldı.