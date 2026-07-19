Call of Duty beyaz perdeye taşınıyor: Senaryo üzerinde Taylor Sheridan çalıştı

·25·Teknoloji
Call of Duty beyaz perdeye taşınıyor: Senaryo üzerinde Taylor Sheridan çalıştı

Dünyaca ünlü Call of Duty bilgisayar oyunu serisi nihayet beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Paramount Pictures ve Activision Blizzard stüdyoları, bu franchise temelinde uzun metrajlı bir sinema filmi çekileceğini resmen doğruladı. Bu projenin sadece oyuncular için değil, aynı zamanda aksiyon türü tutkunları için de yılın en çok beklenen olaylarından biri olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

New York'ta düzenlenen Fanatics Fest festivalinde yönetmen Peter Berg, bu uyarlama hakkında ilk detayları paylaştı. Onun ifadelerine göre, filmin konusu Call of Duty dünyasının en popüler serisi olan Modern Warfare evrenine dayanacak. Şimdilik dünya prömiyeri 30 Haziran 2028 olarak planlanmış olup, proje üzerindeki hazırlık çalışmaları çoktan başlatıldı.

Hollywood'un en güçlü senaristleri dahil edildi

Projenin başarısını garantilemek için Paramount Pictures, Hollywood'un en nüfuzlu yaratıcılarını davet etti. Filmin senaryosu üzerinde yönetmen Peter Berg ile birlikte ünlü Taylor Sheridan çalışıyor. Sheridan; "Yellowstone", "Landman", "Sicario" ve "Wind River" gibi dramatik ve gerilim dolu projeleriyle tanınıyor. Onun tarzının, Modern Warfare serisindeki askeri-siyasi çatışmaları yansıtmak için en uygun seçim olduğu düşünülüyor.

Modern Warfare serisi, oyun endüstrisi tarihinde Captain Price, Ghost ve Makarov gibi kült karakterleri tanıttı. Film tam olarak bu evrende geçecek olsa da, yaratıcılar bu karakterlerin sinemada görünüp görünmeyeceğini şimdilik sır gibi saklıyor. Oyuncu kadrosu ve ana olay örgüsü de henüz gizli tutuluyor.

Oyun dünyasından haberler ve beklentiler

Edinilen bilgilere göre, film prömiyerinden önce hayranları yeni oyunlar da bekliyor. Özellikle Call of Duty: Modern Warfare 4 oyununun 23 Ekim 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyun şu platformlar için optimize edilecek:

  • PC (kişisel bilgisayarlar);
  • PlayStation 5;
  • Xbox Series X|S;
  • Nintendo Switch 2.
ixbt.com yayınına göre, bu film Call of Duty markasını yeni bir seviyeye taşıyacak. Özbekistanlı oyuncular arasında da oldukça popüler olan bu oyun serisinin Modern Warfare bölümleri, internet kafelerde ve ev konsollarında en çok oynanan yapımlar arasında yer alıyor. Bu nedenle, 2028'deki prömiyerin yerel sinemalarda da büyük ilgi uyandıracağı şüphesiz.

Şimdilik projenin bütçesi ve çekim sürecinin ne zaman başlayacağı hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Ancak Taylor Sheridan gibi profesyonellerin dahil edilmesi, filmin sadece oyun tabanlı sıradan bir aksiyon değil, derin bir senaryoya sahip kaliteli bir eser olacağının sinyallerini veriyor.

Call Of DutyModern WarfareParamount PicturesTaylor SheridanSinema
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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