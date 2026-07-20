Apple dünyanın en değerli şirketi unvanını NVIDIA'dan geri aldı

Teknoloji dünyasındaki devler arasındaki yarış yeni bir boyuta taşındı. Apple, piyasa değeri bakımından NVIDIA'yı geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Bu değişim, yapay zeka (AI) pazarındaki yatırımcıların beklentilerinin ve stratejilerinin değiştiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cuma günkü işlemlerin sonunda Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 4,88 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Aynı zamanda NVIDIA hisseleri yüzde 3,5 değer kaybederek piyasa değeri 4,86 trilyon dolara geriledi. ixbt.com verilerine göre, NVIDIA geçen yılın ekim ayında tarihte ilk kez 5 trilyon dolarlık barajı aşan ilk şirket olmuştu ancak şu anda pazar liderliği tekrar Cupertino merkezli dev şirkete geçti.

Yapay zeka yarışında yeni strateji

Yakın zamana kadar Apple, yapay zeka yarışında geride kalan bir şirket olarak görülüyordu. Çünkü şirket, Microsoft veya Google gibi kendi büyük dil modellerini oluşturmak için devasa yatırımlar yapmamıştı. Ancak uzun zamandır beklenen Siri güncellemesi ve üçüncü taraf AI modellerini sisteme entegre etme kararı, yatırımcıların güvenini geri kazandı.

Apple, temel modellerini sıfırdan oluşturmak yerine, hazır çözümleri kendi ekosistemine ustalıkla entegre etme yolunu seçti. Şirketin son çeyrekteki rekor finansal sonuçları, bu ticari modelin etkinliğini kanıtladı. Bu durum, yatırımcıların odağının sadece AI çipi üreticilerinden yazılım ve tüketici elektroniği segmentine geri dönmesine neden oldu.

Yarı iletken pazarındaki düşüş

NVIDIA hisselerindeki düşüş, genel yarı iletken endüstrisindeki eğilimle bağlantılı. Yarı iletken üreticileri endeksi, tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 19 oranında geriledi. Şu anda piyasa katılımcıları, yapay zeka ile ilgili büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğunu yeniden değerlendiriyor.

Aynı zamanda piyasanın odağı bellek çipi üreticilerine kayıyor. Örneğin, Micron mayıs ayında 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, SK Hynix aynı ay Nasdaq borsasına giriş yaptı. Bu şirketler, AI sistemleri için gerekli olan bileşenlerin tedariki konusunda yaptıkları uzun vadeli sözleşmelerden büyük kâr elde ediyor.

Uzmanlar, lider değişikliğinin NVIDIA'nın konumunun zayıfladığı anlamına gelmediğini belirtiyor. Şirket, AI altyapısında kilit rol oynayan GPU (grafik işlemciler) pazarındaki hakimiyetini sürdürüyor. Apple için ise temel riskler; bellek çipi fiyatlarındaki artış ve yeni tarifeler nedeniyle ürün fiyatlarının yükselmesi olup, bu durum gelecekte satış hacimlerini etkileyebilir.