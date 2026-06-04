Kripto para analizi: Bitcoin ve önde gelen altcoinlerde fiyat düşüşü

Bitcoin (BTC) fiyatı 65.426 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor, ancak alıcılar yüksek pozisyonları korumakta zorlanıyor. ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Bitrue Araştırma Enstitüsü analisti Andri Fauzan Adziima'ya göre düşüş sadece siyasi haberlerden değil, aynı zamanda kaldıraçlı likidasyonlardan ve ETF girişlerindeki azalmadan da kaynaklanıyor. Cointelegraph.com haber verdi.

Şu anda tüm gözler BTC'nin yıllık en düşük seviyesi olan 60.000 dolara çevrilmiş durumda. Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, X platformunda Bitcoin'in genişleyen bir üçgen formasyonu oluşturduğunu ve fiyatın 56.000 dolara kadar düşebileceğini belirtti. Ancak fiyat 75.000 doları aşarsa, bu düşüş tahmini geçerliliğini yitirecektir.

Kısa vadeli trend olumsuz görünse de, alıcıların 60.000-65.000 dolar aralığında aktif olması bekleniyor. Fiyat 60.000 doların altında kapanırsa düşüş trendi devam edecek ve BTC'nin 50.000 dolara kadar gerileme riski bulunuyor. Satıcılar, üstünlüklerini korumak için her küçük yükselişi satışlarla karşılıyor.

Ethereum (ETH) piyasasında da kontrol ayıların eline geçti. ETH/USDT paritesi 1.750 dolarlık güçlü destek seviyesine gerileyebilir. RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinde olması nedeniyle geçici bir yükseliş bekleniyor, ancak 1.750 dolar seviyesinin kaybedilmesi durumunda fiyat 1.550 dolara kadar dalabilir.