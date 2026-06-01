“Neden çirkinim diye aynaya bakıp ağladım” — Zuhra Soliyeva zor günlerini anlattı

Oyuncu Zuhra Soliyeva, verdiği röportajlardan birinde sanat kariyerinin ilk dönemleri ve yaşadığı psikolojik süreçler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sanat dünyasına adım attığı dönemde özgüveninin oldukça düşük olduğunu belirtti.

Zuhra Soliyeva, Semerkant'tan geldiğini ve ailesinin el bebek gül bebek büyüttüğü bir kız olduğunu hatırlattı. Oyuncuya göre, başkentteki hayat ve sanat yolculuğu başlangıçta hiç kolay olmamış.

“Geri dönebilirdim. Şımarık bir kızım, evde hiçbir eksiğim yoktu. Aynaya bakıp neden bu kadar çirkinim diye ağladığım günler oldu. Hatta geri dönsem mi diye düşündüğüm zamanlar bile oldu” dedi oyuncu.

Ancak daha sonra hayatında bir dönüm noktası yaşanmış. Zuhra Soliyeva, “Otalar so‘zi” projesindeki katılımının ona büyük bir motivasyon sağladığını ifade etti.

“Yönetmen ağlamamı istediğinde sahneyi oynadım. O zaman ‘İşte oyuncu!’ dediler. O an ilk kez kendime güvenim geldi ve ‘Demek ki ben iyi bir oyuncuyum’ diye düşündüm” diye anımsadı sanatçı.