Oybek ve Nigora'nın kızı Aliyaxon 2 yaşında

·905·Kültür
Oybek ve Nigora'nın kızı Aliyaxon 2 yaşında
Oybek ve Nigora'nın kızı Aliyaxon 2 yaşında
Fotoğraf: Instagram

Şarkıcılar Oybek ve Nigora, kızları Aliyaxon'un 2 yaşına girdiğini Instagram hesapları üzerinden duyurdular. Nigora, Aliyaxon'un 1 yaşındayken çekilen fotoğraflarından hazırlanan bir videoyu paylaşarak bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımının altına şu samimi sözleri yazdı:

“Bugün en küçük kızımız Aliyaxon'un doğum günü. Bu kızı Allah'tan biz değil, bizzat siz — dua eden büyükannelerimiz ve annelerimiz istediniz. Bu yüzden ona boşuna ‘dualarla istenen kızım’ demiyorum.

Üç çocuktan sonra oldukça yorulmuş bir anne olarak, yeni bir çocuk düşünmediğimiz bir dönemde, büyükannelerimiz ve annelerimiz ‘her şeyin çifti güzeldir; iki oğul var, şimdi bir kız daha lazım’ diyerek ellerini duaya açıp bizim için dua ettiler.

İnşallah kızım en az bizim kadar mutlu olur, böyle dualar alan, güzel ahlaklı, imanlı ve insaflı bir kız olarak yetişir. Herkese tebrikleri için teşekkürler!”

Yorumlarda ise takipçileri küçük kızı içtenlikle tebrik ediyor ve ona birçok güzel dilekte bulunuyorlar.

Bilgi için, sanatçıların şu anda 4 çocuğu var. İki erkek ve iki kız; Aliyaxon dördüncü ve en küçük çocuktur.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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