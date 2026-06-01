Yulduz Usmanova'nın cumhurbaşkanına sunduğu teklif sosyal medyada tartışma yarattı

·2.1K·Kültür
Yulduz Usmanova'nın cumhurbaşkanına sunduğu teklif sosyal medyada tartışma yarattı

Uluslararası Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla kültür ve sanat dünyası temsilcilerine devlet ödüllerinin takdim edildiği bir tören düzenleniyor. Etkinlik sırasında Özbekistan Halk Sanatçısı Yulduz Usmanova da görüşlerini paylaştı.

Darakchi.uz'a verdiği röportajda sanatçıya devlet başkanına yönelik ne tür teklifleri olduğu soruldu. Yulduz Usmanova, bu konuda ulusal müziğin geniş çapta tanıtılması meselesine özel bir vurgu yaptı.

Sanatçı, düğünlerde misafirler yerlerini aldıktan sonra sanatçılar tarafından en az bir çift makam icra edilmesinin, genç neslin ulusal sanata olan ilgisini artırabileceğini belirtti.

“Kendileri de söylediler; düğünlerde sanatçılar, ister küçük ister büyük bir grup olsun, misafirler oturduktan sonra bir çift makam söylerse, bu gençlerin kulağında kalır. Başta yadırgayabilirler ama sonra alışırlar. Yaşlandıklarında ise ‘bizim zamanımızda böyleydi’ diyerek hatırlarlar” dedi Yulduz Usmanova.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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