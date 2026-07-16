SpaceX tarihi bir başarıya imza attı: Falcon 9 roketi 600. kez uzaya fırlatıldı

·32·Teknoloji
SpaceX tarihi bir başarıya imza attı: Falcon 9 roketi 600. kez uzaya fırlatıldı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, yeniden kullanılabilir roket teknolojisi alanında dev bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket tarihinde ilk kez, Falcon 9 roketinin birinci aşamasının yeniden kullanıldığı uçuş sayısı 600'e ulaştı. Bu gösterge, uzay endüstrisinde maliyetleri düşürme ve uçuş yoğunluğunu artırma konusunda devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Jübile göstergesi, sekiz saatten kısa bir süre içinde gerçekleştirilen iki ardışık Starlink uydu fırlatılışı sırasında kaydedildi. ixbt.com'un verilerine göre, ilk görev Kaliforniya'daki Vandenberg üssünden, ikincisi ise Florida'daki Cape Canaveral kozmodromundan başlatıldı. Her iki uçuş da başarıyla tamamlandı ve yörüngeye sırasıyla 27 ve 29 yeni uydu yerleştirildi.

Yeniden kullanılabilirlik teknolojisinin verimliliği

Bu uçuşların en önemli yanı, görevlerini tamamladıktan sonra her iki Falcon 9 birinci aşamasının da Dünya'ya güvenli bir şekilde dönerek özel platformlara iniş yapmasıdır. Florida'daki görevde yer alan B1093 numaralı hızlandırıcı 15. uçuşunu gerçekleştirirken, Kaliforniya'dan kalkan B1080 aşaması 28. kez uzaya yol aldı.

SpaceX mühendisleri, birinci aşamaları yenileyerek ve tekrar kullanarak uzay uçuş maliyetlerini keskin bir şekilde düşürmeyi başardılar. Bugün şirketin mutlak rekoru, tek bir birinci aşamanın 36 kez uzaya gidip dönmesiyle ilgili. Bu sonuç, geleneksel tek kullanımlık roketler döneminin geride kaldığını gösteriyor.

Bu başarı sadece SpaceX için değil, tüm dünya havacılık ve uzay endüstrisi için büyük önem taşıyor. Starlink projesi kapsamındaki uydu sayısının artması, dünyanın dört bir yanında, özellikle en ücra bölgelerde bile yüksek hızlı internet kapsamını genişletme imkanı sağlıyor. Dağlık bölgelere sahip ülkeler için bu tür uydu iletişim sistemleri, gelecekte dijital uçurumu kapatmada önemli bir rol oynayabilir.

Uzmanlar, Falcon 9 roketinin bu kadar istikrarlı ve güvenilir uçuşlarının, SpaceX'e gelecekteki daha karmaşık görevler, özellikle Mars'ın keşfi ve Ay'a dönüş programları için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguluyor. 600 başarılı yeniden uçuş, sadece bir sayı değil, mühendislik alanındaki yüksek ustalığın bir ürünüdür.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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