ABD merkezli girişim gece güneş ışığı satmayı planlıyor

ABD merkezli Reflect Orbital girişimi, gece saatlerinde güneş ışığını Dünya'ya yönlendirmeyi sağlayan sıra dışı bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Metro'nun haberine göre şirket, bu yıl içinde yörüngeye dev bir ayna yerleştirmeyi hedefliyor.

Projenin ABD hükümeti tarafından onaylandığı belirtiliyor. Plana göre, önümüzdeki 10 yıl içinde yörüngeye 18×18 metre boyutlarında 50 bin özel ayna gönderilecek. Bu aynalar, güneş ışınlarını gece saatlerinde bile Dünya üzerindeki belirlenen bölgelere yansıtma imkanı sunacak.

Projenin temel amacı, güneş enerjisi santrallerinin 24 saat boyunca kesintisiz enerji üretmesini sağlamaktır. Uzmanlar bu teknolojinin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha verimli yararlanılmasına yardımcı olacağını vurguluyor.

İlk hesaplamalara göre, bu "uzay aydınlatma" hizmetinin maliyeti saat başına 5 bin ABD doları olacak. Proje başarılı olursa, enerji sektöründe yeni bir dönemi başlatabilir ve gelecekte farklı alanlarda da kullanılabilir.