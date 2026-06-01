Maruf Otajonov, Burak Özçivit'in performansını değerlendirdi (video)

·583·Kültür
Maruf Otajonov, Burak Özçivit'in performansını değerlendirdi (video)

Oyuncu Maruf Otajonov, Taşkent'te sahnelenen ve Türk oyuncu Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği “İstanbul'un En Güzel Kızı” adlı tek kişilik oyun hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Otajonov, Burak'ın profesyonel bir tiyatro oyuncusu olmamasına rağmen sahnedeki hareketlerinin ve performansının birçok profesyonel oyuncudan daha güçlü olduğunu belirtti.

“Burak profesyonel bir tiyatro oyuncusu değil ama performansı profesyonellerden bile daha güçlü. Yönetmenin belirlediği çizgiden çıkmadan rolünü mükemmel bir şekilde icra etti. Bir tiyatro oyuncusu olarak bu durumu kabullenmem zor olsa da, onu sahnede bir partner olarak kabul ediyorum.”

En önemlisi, yaklaşık 2 bin kişilik seyirci kitlesini baştan sona elinde tutmayı başardı. Bu çok büyük bir sonuç. En güçlü oyuncular bile bunu her zaman başaramaz.

Seyircilerin bir kısmı oyunu tam olarak anlayarak izlerken, bir kısmı tam kavrayamadı. Ancak buna rağmen salonu canlı tutmak büyük bir ustalık gerektirir. Bunu halk sanatçıları bile her zaman başaramayabilir.

Tek kişilik oyun, yani tek oyuncunun sahne eseri, en zor türlerden biridir. Bazen iki-üç oyuncu bile buna cesaret edemez. Burak ise bunu başardı.

Ayrıca oyundaki ışık, ses ve teknik araçların kullanımı da üst düzeydeydi. Doğrusunu söylemek gerekirse Burak'tan böyle bir performans beklemiyordum. Çok harika bir iş çıkardı” dedi Maruf Otajonov.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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