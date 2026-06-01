Dua Lipa ve Callum Turner resmen evlendi

Gösteri dünyasının en şık çiftlerinden biri olan pop kraliçesi Dua Lipa ve İngiliz oyuncu Callum Turner, 31 Mayıs'ta Londra'da gizlice dünyaevine girdi. Çift, gösterişten uzak durarak sadece en yakın arkadaşları ve aile üyelerinin katıldığı sade bir töreni tercih etti.

Dua Lipa geleneksel gelinlikten vazgeçti. Moda eleştirmenlerini şaşırtan sanatçı, Daniel Roseberry tarafından özel olarak tasarlanan Schiaparelli Haute Couture etek-ceket takımıyla görüntülendi. Görünümü, Stephen Jones tasarımı geniş kenarlı bir şapka, beyaz eldivenler ve Stephen Jones ayakkabıları tamamladı.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, bu sadece resmi kısımdı. Çift, Haziran ayının ilk haftasında İtalya'nın Palermo şehrindeki prestijli Villa Igiea kompleksinde 3 gün sürecek görkemli bir düğün kutlaması yapacak.