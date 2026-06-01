Cumhurbaşkanı önünde beklenmedik düet: Ozodbek, Otabek ve Jenisbek şarkıya başladı

Özbek sahnesinin tanınmış isimleri Ozodbek Nazarbekov, Otabek Mutalxo‘jayev ve Jenisbek Piyazov'un yer aldığı samimi anlar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Sanatçıların, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir etkinlikte hiçbir hazırlık yapmadan doğaçlama bir şekilde şarkı söyledikleri öğrenildi. Beklenmedik müzikal performans katılımcılara neşeli anlar yaşattı.

Görüntülerden anlaşıldığı üzere, ünlü şarkıcılar milli şarkıları canlı seslendirerek etkinliğe ayrı bir ruh kattı. Özellikle birlikte yaptıkları performans katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.