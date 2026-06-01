Yulduz Usmonova en çok hangi sanatçının başarısına sevindi?

Uluslararası Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla kültür ve sanat dünyası temsilcilerine devlet nişanlarının takdim edildiği bir tören düzenleniyor.

Etkinlik sırasında Özbekistan Halk Sanatçısı Yulduz Usmonova, 'Darakchi' yayınına verdiği röportajda düşüncelerini dile getirerek ödül alan sanatçıları içtenlikle tebrik etti.

Şarkıcı, 'Bugün ödül alan tüm meslektaşlarımı yürekten kutluyorum. Hepsi bu ödüle layık. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, ödül aldıktan sonra ortadan kaybolanlar da yok değil' dedi.

Gazetecinin 'Ödül alanlar arasında en çok kimin başarısına sevindiniz?' sorusuna Usmonova özel bir parantez açtı.

Usmonova, 'Erkin Komilov adına çok sevindim. Doğrusunu söylemek gerekirse, söylediklerini duyunca gözyaşlarımı tutamadım. Mümkünse bu kişinin videosunu bulun ve paylaşın; bu benim ricam. O, sanatı gerçekten kalbinde taşıyan bir insan. 'Sanat, sanatçının bedeninde olmalı' diye bir söz vardır. O, birilerini övmek için değil, hayatı ve geçmişi çok güzel kıyaslayarak derin bir anlamla konuştu' ifadelerini kullandı.