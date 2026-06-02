Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

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Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

Kabul etmek gerekir ki, büyümüş olsak da çizgi film izleme tutkumuz hala devam ediyor. Sevindirici olan şu ki, modern animatörler düzenli olarak yeni projeler sunuyor. Bunların çoğu kalite açısından çocukluğumuzda severek izlediğimiz çizgi filmlerden geri kalmıyor. Ancak en mükemmel görünen animasyon eserlerinde bile gözden kaçan bazı hatalar olabiliyor.

«Maşa ile Koca Ayı»

Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

«İlk Karşılaşma» bölümünde, Ayı'nın Maşa'yı evden çıkardıktan sonra kapattığı kapıda ağır bir sürgü ve büyük çiviler görünüyor. Ancak birkaç saniye sonra kapı içeri doğru açıldığında yüzeyi tamamen pürüzsüz hale geliyor.

«Üç Kedi»

Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

«Müzikli Tebrik Kartı» bölümünde kedi ailesi birlikte mağazaya gidiyor. Noel ağacı resimli bir kartpostal hoşlarına gidiyor ve yanlarında duran Korjik onu almak istiyor. Ancak sonraki sahnelerde ağaçtaki süsler doğaüstü bir şekilde kayboluyor ve arka plan rengi yeşilden parlak sarıya dönüyor.

«İvan Çareviç ve Gri Kurt»

Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

Vasilisa'nın İvan'ın yanına geldiği sahnede, karakterler arasındaki boşlukta tek kanatlı bir kapı görünüyor. Bir sonraki sahnede kucaklaştıklarında ise bu kapı açıklanamaz bir şekilde çift kanatlı kapıya dönüşüyor.

«Üç Bahadır: Uzak Kıyılarda»

Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

Prens Vladimir ve Jül'ün sohbeti sırasında arka planda payanda net bir şekilde görünüyor. Birkaç saniye sonra Postum el arabasıyla salona girdiğinde, resimler arasındaki duvar aniden düzleşiyor.

Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

Ayrıca, Alyoşa Popoviç'in gömlek yakasındaki desenler de değişiyor. Başlangıçta kırmızı olan öğeler daha sonra turuncu bir tona bürünüyor. Doğal olarak, kahramanın bu kısa sürede kıyafetini değiştirmesi mümkün değil.

«Smeşariki»

Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

Popüler animasyon dizisinin çeşitli bölümlerinde de gözden kaçmayan hatalar var. Örneğin, «Bank» bölümünde Kroş banktan uzaklaşır uzaklaşmaz üzerindeki «Boyalı» yazısı anında kayboluyor.

«Fiksiki: Büyük Sır»

Popüler çizgi filmlerde çoğu kişinin fark etmediği sıra dışı hatalar (foto)

Fiksiki koltukta oturup televizyon izlerken, Simka'nın arkasındaki tahtaya dikkat edilirse, yakın çekimde aniden farklı bir duruma geçtiği görülebilir. Ayrıca, parlak pembe bir öğe de tahtanın en üst kısmında beliriyor.

Görüldüğü gibi, ünlü ve büyük emekle yaratılan modern çizgi filmlerde bile küçük hatalar olabiliyor. Ancak tam da bu detaylar izleyicileri daha dikkatli olmaya teşvik ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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