Irak'ta petrol bakan yardımcısının evinden 200 bin dolar ve 4 kg altın çıktı

·4·Dünya
Irak'ta petrol bakan yardımcısının evinden 200 bin dolar ve 4 kg altın çıktı

Irak'ta devam eden büyük bir yolsuzluk davası kapsamında, Petrol Bakan Yardımcısı Adnan el-Cemili'nin evinde arama yapıldı. Arama sırasında nakit para, altın ve diğer değerli eşyalar bulundu.

Edinilen bilgilere göre, konutta 25 milyon Irak dinarı, 200 bin ABD doları, 4 kilogram altın ve çeşitli mücevherlere el konuldu.

Soruşturma dosyasına göre, el-Cemili'nin çok büyük miktarda kamu fonunu zimmetine geçirme şeması kurmuş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, bazı üst düzey yetkililerin çıkarları doğrultusunda aracılık yapmakla da suçlanıyor.

Bu dava kapsamında daha önce de büyük miktarda servete el konulmuştu. Soruşturma sürecinde el-Cemili ve ortaklarının evlerinden 107 milyon dolar ve 375 kilogram altın ele geçirildiği belirtilmişti.

Söz konusu yolsuzluk davasıyla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri devam ediyor.

IrakAdnan el-CemiliYolsuzlukPetrol BakanlığıSoruşturma
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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