Jose Mourinho, Real Madrid forvetini takımda tutmaya karar verdi

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, beklenmedik bir karar alarak genç forvet Gonzalo Garcia'nın yaz transferini durdurdu. Portekizli çalıştırıcı, takımın hücum hattındaki dengeyi korumak amacıyla akademinin 22 yaşındaki oyuncusunun satılmamasını talep etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid yönetimi daha önce oyuncu için 60 milyon Euro değer biçmiş ve satışına onay vermişti. Ancak Mourinho, kadroyu derinlemesine analiz ettikten sonra yönetime oyuncunun gidişini engelleme talimatı verdi. Teknik direktöre göre takımda klasik bir merkez forvet eksikliği bulunuyor.

Mbappe ve Endrick hakkındaki şüpheler

Mourinho, taktiksel açıdan Kylian Mbappe ve Endrick'in saf bir "dokuz numara" olarak oynaması konusunda şüphe duyuyor. Analizlerine göre, Kylian Mbappe çok yönlü ve güçlü bir forvet olsa da saf bir merkez forvet değil. Endrick ise daha çok kanatlarda veya ikinci forvet olarak daha etkili oluyor.

Bu nedenle Jose Mourinho, fiziksel olarak güçlü ve geleneksel forvet tarzına sahip olan Gonzalo Garcia'yı ana kadro için uygun bir aday olarak görüyor. İspanya genç milli takımı üyesinin yaz tatilinden mükemmel bir fiziksel formla dönmesi, teknik heyette olumlu bir izlenim bıraktı.

Bilgi olarak, Gonzalo geçen sezon Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde 1471 dakikada 8 gol atmayı başarmıştı. Verimliliği ve sahadaki disiplini, Mourinho'nun dikkatini çeken temel unsurlar oldu. Artık oyuncu kendini kanıtlamak için büyük bir fırsata sahip olacak.

Goal.com'un haberine göre, Gonzalo'nun 1 Ağustos'ta Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde Fiorentina'ya karşı oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kylian Mbappe'nin henüz tatilden dönmemiş olması ve Endrick'in maça hazır olmaması nedeniyle genç forvet yeteneklerini sergilemek için uygun bir fırsat yakaladı.

Sezon öncesi hazırlıklar kapsamında Real Madrid beş hazırlık maçı daha yapacak. Eğer Gonzalo bu maçlarda teknik direktörün güvenini boşa çıkarmazsa, yeni sezonda ana kadronun önemli bir parçası haline gelebilir ve transfer piyasasındaki planlar tamamen değişebilir.

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