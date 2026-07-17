Jose Mourinho, Real Madrid forvetini takımda tutmaya karar verdi

·1·Spor
Jose Mourinho, Real Madrid forvetini takımda tutmaya karar verdi

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, beklenmedik bir karar alarak genç forvet Gonzalo Garcia'nın yaz transferini durdurdu. Portekizli çalıştırıcı, takımın hücum hattındaki dengeyi korumak amacıyla akademinin 22 yaşındaki oyuncusunun satılmamasını talep etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid yönetimi daha önce oyuncu için 60 milyon Euro değer biçmiş ve satışına onay vermişti. Ancak Mourinho, kadroyu derinlemesine analiz ettikten sonra yönetime oyuncunun gidişini engelleme talimatı verdi. Teknik direktöre göre takımda klasik bir merkez forvet eksikliği bulunuyor.

Mbappe ve Endrick hakkındaki şüpheler

Mourinho, taktiksel açıdan Kylian Mbappe ve Endrick'in saf bir "dokuz numara" olarak oynaması konusunda şüphe duyuyor. Analizlerine göre, Kylian Mbappe çok yönlü ve güçlü bir forvet olsa da saf bir merkez forvet değil. Endrick ise daha çok kanatlarda veya ikinci forvet olarak daha etkili oluyor.

Bu nedenle Jose Mourinho, fiziksel olarak güçlü ve geleneksel forvet tarzına sahip olan Gonzalo Garcia'yı ana kadro için uygun bir aday olarak görüyor. İspanya genç milli takımı üyesinin yaz tatilinden mükemmel bir fiziksel formla dönmesi, teknik heyette olumlu bir izlenim bıraktı.

Bilgi olarak, Gonzalo geçen sezon Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde 1471 dakikada 8 gol atmayı başarmıştı. Verimliliği ve sahadaki disiplini, Mourinho'nun dikkatini çeken temel unsurlar oldu. Artık oyuncu kendini kanıtlamak için büyük bir fırsata sahip olacak.

Goal.com'un haberine göre, Gonzalo'nun 1 Ağustos'ta Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde Fiorentina'ya karşı oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kylian Mbappe'nin henüz tatilden dönmemiş olması ve Endrick'in maça hazır olmaması nedeniyle genç forvet yeteneklerini sergilemek için uygun bir fırsat yakaladı.

Sezon öncesi hazırlıklar kapsamında Real Madrid beş hazırlık maçı daha yapacak. Eğer Gonzalo bu maçlarda teknik direktörün güvenini boşa çıkarmazsa, yeni sezonda ana kadronun önemli bir parçası haline gelebilir ve transfer piyasasındaki planlar tamamen değişebilir.

{{TEXT_9}}

Real MadridJose MourinhoKylian MbappeTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cherki'den mağlubiyet sonrası Fransa taraftarlarına sözCherki'den mağlubiyet sonrası Fransa taraftarlarına sözBugün, 16:31Dünya Kupası tarihinde bir ilk: şampiyonlara özel yüzükler verilecekDünya Kupası tarihinde bir ilk: şampiyonlara özel yüzükler verilecekBugün, 16:24Lamine Yamal ve Lionel Messi: Dünya Kupası finali ve Altın Top mücadelesiLamine Yamal ve Lionel Messi: Dünya Kupası finali ve Altın Top mücadelesiBugün, 16:18Inter, kadrosunu güçlendirmek için Tottenham savunmacısını hedef aldıInter, kadrosunu güçlendirmek için Tottenham savunmacısını hedef aldıBugün, 16:18Final öncesi Yamal sakatlandı: İspanya endişeli mi?Final öncesi Yamal sakatlandı: İspanya endişeli mi?Bugün, 16:05John Terry, Messi'yi durdurmanın imkansız olduğunu söylediJohn Terry, Messi'yi durdurmanın imkansız olduğunu söylediBugün, 15:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı