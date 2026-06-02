Rayhon, yeni “No Stress” adlı bomba şarkısıyla hayranlarını sevindiriyor!

Özbekistanlı ünlü şarkıcı Rayhon G‘aniyeva, hayranları için yeni bir müzikal sürpriz duyurdu. Sanatçı, önümüzdeki günlerde “No Stress” adlı yeni şarkısını yayınlayacağını açıkladı.

Şarkıcı, bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak hayranlarını prömiyer için hazırlıklı olmaya çağırdı. Rayhon'un belirttiğine göre, yeni şarkı 5 Haziran'da resmen dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

“5 Haziran'da yeni şarkım ‘No Stress’ çıkıyor! Eğer herkesten önce dinlemek istiyorsanız, hikayeme gidin, bağlantı üzerinden ön kayıt (presave) yapın ve kalp butonuna basın. Böylece şarkı çıkar çıkmaz ilk dinleyenlerden olursunuz. Desteğiniz benim için çok önemli!”, diye yazdı sanatçı.