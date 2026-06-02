Rayhon'un yeni şarkısını yakında çıkarması bekleniyor

Rayhon Ganiyeva, Instagram sayfası aracılığıyla hayranlarıyla yeni bir yaratıcı haber paylaştı. Şarkıcı, yakında yeni şarkısını sunacağını duyurdu.

“No stress” adlı yeni şarkının 5 Haziran'da prömiyer yapması bekleniyor. Şarkının ismi, ruh halinin ve tarzının modern, hafif ve pozitif olacağını gösteriyor.

Hayranlar bu haberi büyük bir ilgiyle karşılayarak sosyal medyada yorumlar bırakıyor. Birçoğu Rayhon'un yeni tarzını ve yaratıcı yaklaşımını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ediyor.