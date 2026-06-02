Umidaxon yeni “Hamma jim bo‘lsin” müzik klibini izleyiciyle buluşturdu

Şarkıcı Umidaxon, 1 Haziran'da hayranları için yeni müzik projesini sundu. Sanatçı, “Hamma jim bo‘lsin” adlı yeni şarkısının ve buna çekilen video klibin prömiyerini resmen duyurdu.

Bu şarkı, insanı günlük gürültüden bir anlığına uzaklaşmaya, iç huzuru ve sessizliği hissetmeye davet ediyor. Şarkıda, bazen tüm seslerin geride kaldığı ve sadece kalp sesinin duyulmak istendiği bir arzu tasvir ediliyor. Eser, dinleyicilere yalnızlıkta kendini anlamaya teşvik eden ve ruhsal dinginlik veren bir müzikal çalışma olarak sunuldu.

Şarkının sözleri ve müziği, esere derin bir anlam ve duygusal bir ton katan yaratıcı İbrohim Nurmatov tarafından hazırlandı.

Umidaxon, sosyal medya hesaplarında klibin YouTube platformunda izlenebileceğini duyurdu. Prömiyer kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda izlenme sayısına ulaştı.

Sosyal medyada dinleyiciler yeni şarkı ve klip hakkında olumlu yorumlar yapıyor. Birçoğu performansın samimiyetini, şarkının melodik yapısını ve video klibin yüksek kalitesini özellikle takdir ederek yaratıcı ekibe tam not veriyor.