Ozodbek Nazarbekov Özbek futbolu hakkında ne dedi?

Ünlü sunucu ve blogger Otabek Mahkamov tarafından gerçekleştirilen kısa bir röportaj sırasında Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'a Özbek futbolu hakkında ilginç bir soru yöneltildi.

— Özbek futbolu... yani tek bir kelime veya ifadeyle tanımlayın, — dedi Otabek Mahkamov.

Ozodbek Nazarbekov bu soruya kısa ve öz bir yanıt verdi:

— Özbek futbolu gelecektir.

Sohbet sırasında Otabek Mahkamov, şu anda Özbek futboluna adanmış bir belgesel üzerinde çalıştığını da belirtti.

— Şu anda Özbek futboluyla ilgili bir belgesel hazırlıyoruz. Bu filmin ilginizi çekeceğini umuyoruz, — dedi.

Ardından Ozodbek Nazarbekov, Otabek Mahkamov'un çalışmaları hakkında da sıcak ifadeler kullandı.

— Bu insanın Özbekistan'a katkısı çok büyük. Ülkemiz ve halkımız için önemli olan bilgileri yüksek seviyede sunan bir blogger arkadaşım olarak kendisine saygı duyuyorum. Ben de Otabek'in videolarını ilgiyle takip ediyorum. Herhangi bir projenizde yardımıma ihtiyacınız olursa, destek vermeye hazırım, — dedi bakan.

Buna karşılık Otabek Mahkamov da samimi bir yaklaşım sergiledi.

— Siz bana zaten büyük bir yardımda bulundunuz. Özellikle «Sarson» şarkınızın klibinde yer almam benim için çok büyük bir destekti. Hatta bunun faydasını hala görüyorum, — dedi.

Sohbetin sonunda Ozodbek Nazarbekov, söz konusu klip hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi.

— Elbette, benim için en iyi performansınız kesinlikle buydu. Diğer rolleriniz arasında bile en başarılısı olduğunu düşünüyorum, — dedi.